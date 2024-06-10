【藝術文化】鼓勵新世代創意能量 第7屆ADA新銳建築獎開放徵件

圖為2022 ADA新銳建築獎首獎，陳冠帆與陳韻愉《嘉義實驗木場》。

（朱逸文攝，台北市建築世代會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市建築世代會發起的「第7屆ADA新銳建築獎」，與策展單位a+tec《實構築》季刊合作，邀請45歲以下創作者，以台灣建築設計、裝置品與建築相關表現等作品參賽，每2年舉辦1次，總獎金額度達100萬元。此外，今年決選入圍者除了將在忠泰樂生活NOKE舉辦聯合展覽之外，均有機會前往日本展開交流。

本屆策展人蘇雅玲表示，報名作品不一定得是建築體，參賽者也不需要考取建築師資格，「創意與設計能量是這個獎項最重視之處，每一位創作者都會被展開來看，包括人格特質、未來發展性等。」無論是一棟建築，或是暫時性或加入聲光設計的裝置作品均能參賽。

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主辦單位表示，本屆建築獎期待發掘具有創新與前瞻性的建築與藝術性創作，展現新世代對於台灣建築的探索，擴大獎勵年輕建築師展現優秀建築設計作品外，同時揭露當代環境的挑戰與議題，以展覽、媒體、論壇、出版等活動形式為媒介，創造在公共場域交流的機會。

本屆參賽作品須為2021年1月1日至2024年7月6日間取得使用執照或竣工證明之實體建築，包括臨時性、裝置性與概念性創作，並座落於台灣（含外島）。參賽者須為45歲以下，並且是作品的簽證者或獲得簽證建築師的書面同意。創作者需於6月23日18時前完成線上報名，並提交數位及紙本作品集與相關證明。詳詢ADA新銳建築獎臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ADAawards）。

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