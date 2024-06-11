普契尼逝世百週年 衛武營跨國共製2024旗艦歌劇《瑪儂．雷斯考》9月開演

《瑪儂．雷斯考》描繪拜金女愛、慾又荒唐的故事。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是普契尼（Giacomo Puccini，1858~1924）逝世百週年，談到這位偉大歌劇作曲家的作品，樂迷總能如數家珍，比如《波希米亞人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》等，還有《杜蘭朵》的〈公主徹夜未眠〉，無論全本歌劇或選粹集錦、安可曲，每每讓觀眾熱烈歡迎。衛武營首部旗艦歌劇演出的就是普契尼最後作品《杜蘭朵》，今年旗艦則將航向讓普契尼35歲爆紅的《瑪儂．雷斯考》（Manon Lescaut）。

普契尼筆下的瑪儂更有血有肉，情感渲染更具張力。（衛武營提供）

雖然普契尼一生只寫了12部歌劇，不算多產，但他的作品被演出的頻率，讓他堪稱史上最受歡迎的作曲家。普契尼出生於義大利托斯卡尼的小城盧卡，年少時期就擔任盧卡教堂的風琴演奏家與唱詩班教師，1880年進入米蘭音樂學院學習作曲。最初的2部歌劇作品雖未聲名大噪，但他有信心也有耐心，戲劇感敏銳且善於融會貫通各種流行招數。32歲那年，普契尼決定挑戰已被馬斯內寫成經典的《瑪儂》。

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「瑪儂．雷斯考」是法國小說家普雷沃（Prévost）代表作《騎士德格里厄與瑪儂雷斯考》的女主角，描繪法國路易十五時代（18世紀）貴族子弟的荒唐生活，青春美麗的瑪儂喜愛奢華卻不聰明，可愛可笑的呆萌使生活顯得放蕩又瘋魔，最終悲劇收場。拜金女香豔刺激的故事情節，使小說大受歡迎，連小仲馬的《茶花女》，都把《瑪儂》一書當成男女主角的信物與對照。

在普契尼之前，法國歌劇巨擘馬斯內改寫的歌劇《瑪儂》（1884）已大受歡迎，普契尼一度遲疑要不要挑戰同一題材，後來他想，馬斯內以法國人的方式感受瑪儂，音樂裡充滿香粉和小步舞曲，他要以義大利人的方式去感受瑪儂，是「充滿絕望的激情」，最後證明，普契尼和馬斯內一樣，都是最會描寫女人的作曲家。

普契尼前後與多位腳本作家合作，歷時3年完成劇本，為避免和前輩正面交鋒，作品定名《瑪儂．雷斯考》，努力閃開馬斯內寫過的場景，情節也隨之調整，成為4幕各自宛如小天地的場景歌劇。提升男主角戲份，筆下的瑪儂更成為有血有肉、高強度的戲劇性角色。在音樂方面，管絃寫作細膩精湛，音色豐艷華美，唱段刺骨椎心，1893年首演便大成功；知名男高音多明哥，曾將此劇列為心中最偉大的6部歌劇之一。

此次衛武營與斯洛維尼亞國家劇院、阿根廷哥倫布劇院跨國共製，9月5至8日在衛武營歌劇院登場，邀請聲樂家林玲慧與耿立輪流飾演瑪儂，簡文彬指揮長榮交響樂團與微行星聲樂藝術工房共同演出。

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