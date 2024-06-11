【藝術文化】文化部長訪視國漫館、國美館 將持續重建台灣藝術史

文化部長李遠（右2）今天參訪國漫館，在葉宏甲之子葉佳龍（右1）導覽下參觀葉宏甲百件文物、手稿等。 （文化部提供）

〔記者陳建志／台中報導〕文化部長李遠昨（10）日訪視位於台中的國家漫畫博物館及國立台灣美術館，參觀國漫館新推出的「葉宏甲百年紀念」特展，以及國美館「日月頌—顏水龍與台灣」、「致未來世代的美術史」展覽。李遠表示，為完整國漫館功能，文化部將加速國漫館北側園區主場館工程，也將持續「重建台灣藝術史」，完善台灣藝術史研究、典藏、展示各項工作。

文化部長李遠（右）在工藝中心主任陳殿禮（中）介紹下，欣賞於國美館戶外展出的顏水龍作品〈旭日東昇〉。（文化部提供）

李遠昨天在葉宏甲之子葉佳龍親自解說下參觀「葉宏甲百年紀念」特展各展間，李遠難掩興奮地說，《諸葛四郎》當時風靡全台，是很多台灣人心中的英雄，也可說是「戰後嬰兒潮世代內心正義感養成最好的漫畫」。

請繼續往下閱讀...

李遠強調，國漫館是屬於台灣漫畫的家，更是台灣漫畫走向世界的櫥窗，文化部將以最快的速度辦理位於北側園區的主場館興建工程，讓台灣漫畫能夠早日有完整與專業的空間。

李遠昨天並前往國立台灣美術館，參觀正展出的「日月頌—顏水龍與台灣」及「致未來世代的美術史」展覽。「日月頌—顏水龍與台灣」為國美館與國立台灣工藝研究發展中心合作，紀念藝術家顏水龍的卓越成就與豐富多彩的創作生涯；「致未來世代的美術史」精選國美館130件經典藏品，多方面呈現國美館多年推動「重建台灣藝術史」成果。李遠強調，文化部將持續「重建台灣藝術史」工作，支持國美館繼續台灣藝術史的研究、典藏。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法