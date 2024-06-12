【自由副刊．閱讀小說．長篇精摘】 紫式部／源氏物語之末摘花 林水福／譯 － 3之1

圖◎吳孟芸

◎紫式部 譯◎林水福 圖◎吳孟芸

源氏身邊的女人，不是驕矜成性，裝模作樣，就是城府深不可測，彼此競爭著。看到這樣子，更使他懷念容易親近，完全相信自己的那位。

源氏並未記取教訓，仍然左思右想，怎樣才能找得到身分不是那麼高貴的人家的女兒，人品可愛，而又不用那麼費神的人兒呢？

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只要聽到稍有優點，風評不錯的女子，他完全不會遺漏。試著送一行的短信，收到信的女子，置之不理或不順從的，連一個也沒有……如往常，他覺得索然無味。

有一位叫左衛門的乳母，對源氏來說是僅次於大貳乳母的重要人物。那個左衛門乳母有一個女兒，叫做大輔命婦，在宮中擔任侍女。她的父親是有皇族血統的兵部大輔。

大輔命婦雖是個很風流的人，但也有有趣的地方。因此，源氏常找她吩咐些事情。大輔命婦的生母左衛門乳母，後來和兵部大輔離婚，嫁給筑前守，隨著丈夫到任職地方去了。於是，大輔命婦將父親住的常陸宮當做娘家，供職於宮中。

常陸宮晚年生了一個女兒，特別疼愛，小心呵護著。父親逝世後，她孤獨一人辛苦度日，大輔命婦某個時候跟源氏談話時順便提起。

源氏說：「那樣子很可憐呀！」

對她的情形熱心探問。

命婦說道：「她的個性和容貌，我不是很清楚。躲在深閨裡，大家都很陌生，她怕生，任何人都不見。我去探望她的晚上，都是隔著几帳或簾幕說話的。只有琴，似乎是她最好的朋友。」

源氏說：「《白氏文集》裡說的三友是琴、詩、酒，只有酒不適合女人。」

引用從前的詩文笑了，接著說道：「能讓我聽她彈的琴嗎？她父親常陸宮音樂方面的造詣非常高深，虎父無犬女，相信她的琴藝一定非比尋常。」

命婦回答道：「還沒到需要專程去聽的程度吧！」

命婦說話技巧高明，引起源氏的興趣，說道：「我不擺架子，趁這幾天月色朦朧的晚上偷偷去吧！到時候妳也從宮中下來吧！」

命婦雖然覺得麻煩，不過，最近宮中也沒什麼事，找到悠閒的一個春天日子，離開宮中。

源氏，依他說的十六夜，月色美麗的時刻，到來了。

命婦說：「哎呀，真不巧呀！您專程前來，今夜的天空模樣，琴音聽來不會清澄呀！」

源氏說道：「不要這麼說，到了小姐那裡，請你勸她即使只是一曲也好，什麼都沒聽到就回去了，那真是太掃興了呀！」

命婦覺得帶他到自己凌亂的房間，既不好意思又失禮，所以還是帶他到小姐所在的地方。小姐把格子窗拉得高高的，欣賞庭院裡散發出濃郁香氣的梅花。

命婦心想來得正是時候，就說：「像今夜這樣的天氣，我想琴音聽來一定很美吧，不知不覺就被吸引到這邊來了。平日裡來看您總是匆匆忙忙，實在失禮，不能靜下心來聆聽一曲實在遺憾！」

被蒙在鼓裡的常陸宮的小姐說：「沒想到還有像您一樣懂得琴的人呀！不過您是常出入宮中的人，我的琴怕是不堪入您之耳啊！」

嘴裡雖這麼說，卻一邊讓人取琴過來。命婦擔心源氏聽了小姐的彈奏，不知做何感想？心中忐忑不安。

小姐約略彈了一會，源氏覺得音色很美，但並不覺得有什麼特別高明的地方。琴跟其他樂器不同，本來音色就特別美，所以源氏並不覺得難聽。

源氏想靠近跟她說話，可是又擔心小姐會覺得這樣沒禮貌，退縮、猶豫著。

命婦是聰明伶俐的人，在快露出破綻之前就先下手，對小姐說道：「天空似乎變陰霾了，我那裡來了客人，要是我在這裡待太久，人家會以為我避著他呢，所以讓我就此告辭。以後再找機會慢慢彈奏吧！把格子窗放下來哦。」不讓小姐繼續彈下去，回到源氏這兒。

源氏說道：「正想繼續聽下去，怎麼就停止了呢？這樣聽不出好或不好呀！真可惜！」

他似乎對小姐產生興趣，接著又說道：「反正聽都聽了，讓我靠近一點站著聽吧！」

然而，命婦打算讓源氏正想聽的時候停止，就說：「不要吧！人家住在這麼蕭條的地方，心情又不好，樣子好可憐……」

源氏心想這麼說也有道理。第一次見面關係就變得親密，打成一片的是身分低下的人所為。就說道：「那麼，請妳婉轉轉達我的心意。」

源氏似乎另外還有約會的樣子，躡手躡腳準備回去。

命婦說：「皇上說擔心您太正經，我有時覺得好笑啊！像今天晚上您微行的樣子，皇上一定想像不到吧！」

源氏轉身回來，笑著說：「妳也不要像別人一樣挖苦我啊！像我這樣就說風流，妳們某個女人的風流那才沒話說呢！」

命婦知道源氏認為自己是相當風流的女人，有時這般嘲諷，感到難為情，便一語不發。

源氏心想如果往寢殿那邊去，可以窺見小姐的情況吧！悄悄走出房間。樹籬大部分崩塌，只剩下少部分，他便靠近樹籬隱蔽的地方，哪知已有男子先來，蹲在那裡呢！心想到底是哪一個好色之徒也垂涎小姐呢？僅靠著樹籬下窺視著。其實，那個男子是頭中將！

今天傍晚，頭中將與源氏一起從宮中退出。源氏與頭中將分手，並未直接到左大臣府邸，也沒有回去二條院。源氏究竟要到哪裡去呢？引起頭中將的好奇，本來已有約定好的女子，卻尾隨源氏之後探看他的去處。他騎著很普通的馬，穿著輕便的狩衣，因此，連源氏也沒有察覺到。

頭中將看到源氏進入荒廢的府邸，心裡覺得奇怪。聽到琴音傳出來，不由得靜心傾聽，他料想源氏要回去，大概快出來了，就在那裡等著。

源氏不知那男子是誰，自己也不想讓人知道，於是躡手躡腳準備離開。這時，頭中將突然靠過來說：「你中途甩掉我，教我好恨呀！所以就送你到這裡來了！」作歌道：「一道宮中齊退出，／君如夜月不見影。」

源氏聽了這語帶諷刺的話有些不高興，知道是頭中將時又覺得好笑。說道：「惡作劇也要適可而止呀！」雖然不高興也答歌道：「仰望遍照鄉里月，／何人追尋月入處？！」

頭中將說道：「我就要這樣跟在你後邊，又怎麼樣？」

接著話鋒一轉，提出忠告道：「老實說，像這樣的微服出行，靠的是有能幹的隨從才能圓滿順利。今後還是不要隨便丟下我哦！改變裝扮偷溜出門這事，難免發生不合身分的重大過失呀！」

源氏幹這樣的勾當，常被頭中將識破，心中十分懊惱，但想起自己在夕顏住處探得頭中將與夕顏之子的行蹤，而頭中將卻還不知，心中大快。

二人似乎都有預定要去的地方，但彼此揶揄一番之後也不好意思分開行動，共乘一輛車子，在月亮隱入雲中情調優美的夜晚路上，二人邊吹笛往左大臣家而去。

吩咐前驅者不要出聲，悄悄進入府邸，讓人拿來家居的直衣，在無人的渡廊換上。

然後，裝做剛從宮中退出，二人合奏笛子。左大臣如往常自不會放過這機會，自己也拿出高麗笛子來。左大臣笛子的造詣高深，吹得十分動人。

源氏與頭中將想起剛才聽到常陸宮小姐的琴音，覺得那荒涼的府邸實在古怪有趣。頭中將想像著：「如果在那荒蕪的地方，有一個美麗楚楚可憐的人兒長久住在那裡，我首先發現到她，就深深愛上她，這事一定會成為世人議論的話題，那麼我會為相思而苦吧！」

又想到源氏這麼熱心頻頻探訪，一定不會就此收手的，不禁妒火中燒，放心不下。

後來，不只是源氏，頭中將也不服輸，都給小姐寫情書，沒有人收到回信。情況完全不明，心中焦急不安。

頭中將比源氏更心急，心想：「實在是太過分了！住在那麼寂寥地方的人，才真正了解情趣呀！即使沒什麼也可以歌詠草木或天空情狀，不管怎樣的人都會有感懷自然的時候，那時就可以抒發為和歌呀！身分再怎麼高貴的人，這麼保守實在沒意思。」

他們二人的感情本來就無所不談，頭中將對源氏抱怨：「她給你回信了嗎？我也試著寫信給她，根本不理我。」

源氏心想果然還是出手了，微笑著說道：「或許是我並不期待她給我回信，我不記得她是否給我回信了。」

回答得很曖昧。頭中將猜想源氏已經收到了，只有自己不被理睬，悔恨不已。

另一方面，源氏本來對她並無深情，受到冷淡對待，逐漸喪失興趣；可是看到頭中將頻頻示愛，窮追不捨，時常去信的話，女人終究會被打動心的。那時頭中將可能得意洋洋，對我這首先示愛的人，擺出甩開我的態度，那真是讓人氣憤難消呀！於是正經地找命婦商量道：「小姐不回我的信，不理我的態度，實在教人難堪呀！一定懷疑我是登徒子吧？我其實不是善變的人。以往女方不肯相信我，中途找個理由把我拋開，結果我反而落得壞名聲。女子落落大方，沒有從旁說教囉嗦的父母兄弟。個性容易親近，這樣的女子多可愛呀！」

命婦談自己了解的小姐，說道：「您把那裡當做是富有風情的寄身處，其實非常不相稱。小姐的個性靦腆、內向是世上少見的。」

源氏對命婦說道：「妳是說她既不機敏能幹，也沒什麼才氣吧！不過，我覺得如果天真無邪，落落大方反而可愛呀！」

不知不覺秋天到來了，源氏沉浸在回憶之中。連在夕顏家聽到的感到吵雜的砧聲，都懷念起來了。時常寫信送到常陸宮的府邸，依然信息全無。對於女子不解風情，他甚至感到憤怒，又不甘心就此認輸。常責備命婦。

「這到底是怎麼一回事？我從未遇過這麼無禮的事！」

把不高興的情緒完全發洩到命婦身上，命婦也覺得不好意思，說道：「我從未對小姐說過這是一段不合適的因緣。只是小姐無論對什麼事都想得很多，個性又害羞，所以沒回您的信。」

源氏拜託她，說道：「那是不懂人情世故呀！如果是年幼不明事理，或是父母管教嚴格不能自由行動，所以那麼害羞，這我可以了解吶！可是，小姐應該什麼事都能分辨，所以我才給她信呀！再者，我現在百無聊賴，非常寂寞，如果小姐能夠體諒我，給我回信，我就滿足了。我不會做一些色情的事，只要能在荒蕪的走廊站著聊聊天就好了。受到這般冷淡對待，實在莫名其妙，即使沒有小姐的允許，妳也要想辦法讓我們見見面呀！我不會做出出格的事讓妳為難的。」

源氏有個習慣是，人們談論世間女子時，他裝做若無其事聽著，其中如果有自己中意的人就牢記在心。命婦不知源氏有這個習慣，本來只是寂寞無聊的夜晚，閒聊中隨口提到有這樣的一個人而已，哪知源氏這麼認真，一直糾纏不清。她想到：小姐的樣子，既沒有女人味，也沒有品味。硬將二人拉在一起，說不定對小姐反而不好。繼而又想，源氏都拜託到這種程度了，我要是不理，豈不讓人覺得是乖僻不通人情。

即使父親常陸宮在世時，由於時運不濟，來訪宮邸的人已經很少了，何況現在踩著雜草叢生的庭院而來的人已經絕跡了。這樣的地方，身分這麼高貴，容貌俊美舉世無雙的源氏時常送來文情並茂的書信，連基層的侍女都笑顏逐開，勸道：「還是要回信呀！」

然而，個性內向到極點的小姐，對來信連看都不看，一概置之不理。

風流的命婦想到，既然這樣，我就找個適當時機，讓他們隔著几帳交談看看，如果不喜歡，那麼這樣就結束了。要是有緣，源氏開始來訪了，就不會有家人責備了不是嗎？她的個性本是有點風流，做事又草率，這件事自己就決定了，連父親兵部大輔那兒也隻字未提。

八月二十幾日，等到深夜，月亮依然未現蹤影，只有星光閃爍。吹過松樹梢的風聲，聽來倍感寂寞。

這樣的夜晚，小姐想起從前往事，跟命婦交談，不禁眼中含淚。可能是命婦心想這是個好機會，她通知的吧！源氏如往常偷偷摸摸來了。（待續）

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