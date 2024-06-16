【藝術文化】文資園區新地景光的河流揭幕 深化連結河流與城市人文

文資園區新地景《光的河流》昨晚熱鬧揭幕。 （記者廖耀東攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化資產園區入口綠川古道文化地景《光的河流》昨（15日）晚揭幕，透過現代化地景作品與舊酒廠建築相輝映，以文化資產觀點融合藝術創造力，形塑光的河流作品及園區入口廣場開放空間，希望為文資園區注入新活力，透過光的河流，感受河流與城市人文的聯繫。

文資園區入口綠川古道文化地景《光的河流》，透過現代化地景作品與舊酒廠建築相輝映。（記者蔡淑媛攝）

文化資產局表示，文資園區舊址為台中舊酒廠，是台中市水道綠川古道匯聚之處，承載豐富的文化資產和城市記憶，園區入口廣場由建築師廖嘉舜進行空間設計，並由藝術家顏名宏創作《光的河流》文化地景作品，透過光的河流，可見縮放而展開的視野，映入歷史建築群，猶如蜿蜒的時間之河。

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陳明章與奧地利藝術團隊、鋼琴家穆貝爾，各自創作選曲同場即興演奏。 （記者廖耀東攝）

文資局指出，該地景是以前綠川還未改道前的河道，玻璃帷幕下方保留舊酒廠的瓦片，為當時的地基基礎，走道上則刻有不同年代的時間點，民眾走在上面，白天到夜晚依不同時刻，呈現不同的光影變化，展現不同年代的時光。

綠川古道文化地景入口意象作品暨廣場昨晚舉行啟用開幕儀式，藝術團隊共同合影，第2排右4起陳明章、陳錫鍠藝師、文化部常務次長徐宜君、鋼琴家穆貝爾、舞蹈家貝雅。（記者廖耀東攝）

《光的河流》地景在昨晚揭幕，啟動儀式以布袋戲光影藝術展開，文化部常務次長徐宜君、文化資產局局長陳濟民、奧地利台北辦事處副處長Johanna Knoll、布袋戲人間國寶陳錫煌藝師、音樂創作人陳明章等各界人士都來參加，奧地利表演團隊更是跨界合作演出。

布袋戲人間國寶陳錫煌藝師（布袋戲大師李天祿之子）帶領陳冠霖、陳啟豐及李奕賢3位結業藝生，師徒聯手操偶演繹人與城市序曲，帶領現場觀眾穿越《光的河流》進入城市更迭的時空意象，並透過陳明章彈奏月琴和吉他樂章，奧地利音樂家及光繪/光影藝術團隊，共同創作台灣味又富當代藝術性的戶外光影劇場。

陳明章則是現場彈唱表演膾炙人口的〈戀戀風塵〉主題曲、〈下午的一齣戲〉等，與奧地利藝術團隊、鋼琴家穆貝爾（Albert Mühlböck）各自創作選曲同場即興演奏，以音樂、舞蹈和光影藝術，重現川流不息的綠川幻想曲。

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