天才小畫家陳曦贈畫 松柏嶺永久展出〈聆聽花開的聲音〉

陳曦畫作〈聆聽花開的聲音〉，將於參山國家風景區管理處松柏嶺遊客中心永久展覽。（參山國家風景區管理處提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 3歲就開始作畫、被喻為天才小畫家的陳曦，16日在參山國家風景區管理處松柏嶺遊客中心（茶文化主題館），贈畫給參山處，將在該遊客中心2樓展覽廳永久收藏展覽。這幅畫作取名為〈聆聽花開的聲音〉，畫出保育石虎、傳達美麗台灣的理念，作品色彩鮮艷且充滿童真，讓欣賞者可以感受到台灣自然生態之美！

陳曦自3歲起學畫，由媽媽啟蒙，畫風鮮豔奔放，富含童趣與創意，在國內、外繪畫比賽屢屢獲獎，昨日贈畫時，包括陳曦的父母、在地人士都到場觀禮。參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，陳曦的〈聆聽花開的聲音〉作品，將典藏在松柏嶺遊客中心永久展覽，增添松柏嶺茶鄉生態與美學魅力，民眾到遊客中心體驗茶文化及茶薰六感後，一定要到展覽廳好好欣賞陳曦這幅「石虎騎自行車」的童趣佳作。

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在台中經營知名沙茶火鍋店的陳父說，從小就帶著女兒到世界各國旅遊，讓女兒看遍世界不同的文化與自然景物，讓她在畫畫中自然呈現出心中美麗的天地。

天才小畫家陳曦畫作〈聆聽花開的聲音〉，色彩鮮艷且充滿童趣之美，擺在戶外展覽，與周遭綠意自然融合，格外引人注目。（參山國家風景區管理處提供）

目前就讀高中的陳曦則表示，因為受到媽媽的啓蒙，讓她愛上畫畫，她很喜歡〈聆聽花開的聲音〉這幅作品，創作發想是以石虎在后豐鐵馬道悠閒騎著自行車，背景為后里外埔盛開的海芋，代表承載著希望起飛，希望傳達保育石虎、美麗台灣的理念!

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