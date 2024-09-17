自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

天才小畫家陳曦贈畫 松柏嶺永久展出〈聆聽花開的聲音〉

2024/09/17 16:46

陳曦畫作〈聆聽花開的聲音〉，將於參山國家風景區管理處松柏嶺遊客中心永久展覽。（參山國家風景區管理處提供）陳曦畫作〈聆聽花開的聲音〉，將於參山國家風景區管理處松柏嶺遊客中心永久展覽。（參山國家風景區管理處提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 3歲就開始作畫、被喻為天才小畫家的陳曦，16日在參山國家風景區管理處松柏嶺遊客中心（茶文化主題館），贈畫給參山處，將在該遊客中心2樓展覽廳永久收藏展覽。這幅畫作取名為〈聆聽花開的聲音〉，畫出保育石虎、傳達美麗台灣的理念，作品色彩鮮艷且充滿童真，讓欣賞者可以感受到台灣自然生態之美！

陳曦自3歲起學畫，由媽媽啟蒙，畫風鮮豔奔放，富含童趣與創意，在國內、外繪畫比賽屢屢獲獎，昨日贈畫時，包括陳曦的父母、在地人士都到場觀禮。參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，陳曦的〈聆聽花開的聲音〉作品，將典藏在松柏嶺遊客中心永久展覽，增添松柏嶺茶鄉生態與美學魅力，民眾到遊客中心體驗茶文化及茶薰六感後，一定要到展覽廳好好欣賞陳曦這幅「石虎騎自行車」的童趣佳作。

在台中經營知名沙茶火鍋店的陳父說，從小就帶著女兒到世界各國旅遊，讓女兒看遍世界不同的文化與自然景物，讓她在畫畫中自然呈現出心中美麗的天地。

天才小畫家陳曦畫作〈聆聽花開的聲音〉，色彩鮮艷且充滿童趣之美，擺在戶外展覽，與周遭綠意自然融合，格外引人注目。（參山國家風景區管理處提供）天才小畫家陳曦畫作〈聆聽花開的聲音〉，色彩鮮艷且充滿童趣之美，擺在戶外展覽，與周遭綠意自然融合，格外引人注目。（參山國家風景區管理處提供）

目前就讀高中的陳曦則表示，因為受到媽媽的啓蒙，讓她愛上畫畫，她很喜歡〈聆聽花開的聲音〉這幅作品，創作發想是以石虎在后豐鐵馬道悠閒騎著自行車，背景為后里外埔盛開的海芋，代表承載著希望起飛，希望傳達保育石虎、美麗台灣的理念!

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應