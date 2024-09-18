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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

深化「真實的日本」住宿體驗 礁溪老爺開幕以來最大規模改裝亮點

2024/09/18 19:56

礁溪老爺於今年啟動20年來最大封館改裝工程，洋式客房以「真實的日本」及「與自然共存」為設計核心，提升便利性與精緻感。（礁溪老爺酒店提供）礁溪老爺於今年啟動20年來最大封館改裝工程，洋式客房以「真實的日本」及「與自然共存」為設計核心，提升便利性與精緻感。（礁溪老爺酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕飯店做為旅人外出時的「旅宿」，其功能和角色備受旅人期待，它不只提供歇宿處，有的還擁有旅人憧憬的特色，讓它躍居旅程的目的地。為了吸引住宿客，飯店在硬體和軟體方面都得定期更新、時時檢視是否滿足遊客的需求和喜好。宜蘭第1家五星級休閒度假酒店「礁溪老爺」，即使在去年達到開幕以來最高住房率與平均房價，仍按照計畫於今年啟動20年來最大封館改裝工程。改裝後的礁溪老爺，從客房到全新場域茶寮等處，均讓人眼睛一亮，整體再次展現寵愛旅客的極致服務。

礁溪老爺客房改裝，浴池硬體全面更新，並升級房內備品。（礁溪老爺酒店提供）礁溪老爺客房改裝，浴池硬體全面更新，並升級房內備品。（礁溪老爺酒店提供）

雖非純日式旅館，但礁溪老爺自開業以來，始終帶給遊客如日式旅館般的住宿體驗，不只受國人青睞，連日本客人也相當喜愛。礁溪老爺表示，此次改裝主要由飯店開幕設計的日本久米設計師伊藤彰延續打造「洋式客房」、「茶寮清泉」、「明月宴會廳」及「育樂中心」，以「真實的日本」及「與自然共存」為設計核心，期待提升各空間使用便利性與精緻感。部分客房已於去年完成第1階段換裝，今年度整修150間客房並完成全面整修，亮點包含：全球第1家全室採用無毒健康塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」的飯店空間、導入日本「間」的概念，透過拉門或階梯隔出區域，整體性強卻又擁有舒適的使用空間、在牆面也將日本傳統工藝「左官」的抹刀塗抹技法帶入，打造更溫潤的住宿氛圍、降低整體家具高度讓視野更寬闊……力求在整體格局風格維持的狀態下，進行最大幅度的軟硬體升級。

礁溪老爺酒店以日式和菓子的意象打造全新餐飲空間「茶寮清泉」。（礁溪老爺酒店提供）礁溪老爺酒店以日式和菓子的意象打造全新餐飲空間「茶寮清泉」。（礁溪老爺酒店提供）

礁溪老爺酒店全新空間「茶寮清泉」，招待入住10次以上常客專人侍茶與午茶服務。（礁溪老爺酒店提供）礁溪老爺酒店全新空間「茶寮清泉」，招待入住10次以上常客專人侍茶與午茶服務。（礁溪老爺酒店提供）

針對常客，全新奢華茶點空間「茶寮清泉」可說是擄獲人心的祕密武器。礁溪老爺打掉原本的會議廳，以日式和菓子的意象打造全新餐飲空間「茶寮清泉」，從戶外綠意庭園、入口微型策展、家具、餐具、色系到燈光設計，整體空間寬敞繽紛溫潤，為講求細節與質感，天花板、柱子與牆壁皆採用具層次與特殊紋理的馬來漆工法，每吋都至少15道工才能完成，形塑出獨特美好的用餐空間。除可提供住客於此享用早晚餐外，為了回饋長期支持礁溪老爺的旅客，特別規畫入住10次以上的常客免費專屬半自助下午茶，包含專人侍茶、精緻台式餐點、各式輕食、氣泡飲與咖啡等，入住次數越多享有更多尊榮服務。這項尊寵就如日本某些頂級日式旅館的貼心服務，既牢牢抓住常客的心，也讓新客欣羨，加速品牌黏著度。

新改裝的 「明月宴會廳」整修概念源自日本傳統服飾「十二單」，呈現日式喜慶奢華感。（礁溪老爺酒店提供）新改裝的 「明月宴會廳」整修概念源自日本傳統服飾「十二單」，呈現日式喜慶奢華感。（礁溪老爺酒店提供）

宴會廳也是日式旅館中的重要場所，礁溪老爺1樓的「明月宴會廳」此次整修概念源自日本傳統服飾「十二單」，以多層次及奢華莊重的目標進行翻新，全廳以香檳銀做為基調呈現精緻高雅風，包含7種燈光變化、217吋LED螢幕，牆面以近3000塊木片加工上色後，再以人工一片片堆疊而成，營造遠看如日式高級屏風，近看有豐富層次的細節變化，主打近年中小型精緻婚宴市場，亦可承接團體、家宴、商品發表會等活動，並提供礁溪老爺最拿手的「客製化」及「全包式服務」，滿足消費者多樣需求。

礁溪老爺酒店「育樂中心」改裝後，以繽紛亮黃色營造愉悅氛圍。（礁溪老爺酒店提供）礁溪老爺酒店「育樂中心」改裝後，以繽紛亮黃色營造愉悅氛圍。（礁溪老爺酒店提供）

最適合全家同樂的休閒空間，也是本次改裝重點之一的育樂中心，改裝後以繽紛亮黃色營造愉悅氛圍，全廳共分7區，有桌撞球、健身房、兒童遊戲室、遊戲機台區、書報閱讀休憩區、小型商務視聽區、與KTV歡唱空間。桌球特別引進全台唯一法國-Cornilleau-室內外兩用桌球桌，與國際比賽規格相同，現場有8種花草茶讓旅客放鬆品茗，兒童遊戲室空間遊具也採用木頭環保無毒材料製作，期待讓0至99歲三代相聚同樂。而樂齡最愛的洞天風呂男女裸湯硬體空間也全面更新，如地板、牆面與天花板建材，特別採用綠色建材、無毒健康塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」提升泡湯舒適度，更採單雙日男女湯空間互換，讓住宿客兩邊都能體驗。戶外野天泳池Spa區，則全面翻新地板更打造全新服務櫃檯，暑假晚間8到9點提供Happy Hour點心時間，讓旅客開心度假。更多相關內容詳詢礁溪老爺酒店官網

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