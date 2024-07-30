向歌仔戲大師習藝、挑戰101徒步至礁溪 「2024老爺式旅行」破框旅程深度探索當地人文旅趣

「2024老爺式旅行」以「破框」為題規畫行程，如台南老爺行旅攜手秀琴歌劇團推出3天2夜歌仔戲體驗課程。（老爺酒店集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕深度旅行可不只侷限在吃美食、住好宿、逛街購物，老爺酒店集團憑藉對城市歷史與文化特色深刻了解，自2022年起每年推出兼具深度人文與趣味的「老爺式旅行」企畫，期望開啟新型態旅遊思維。2024年特別以「破框」為題，打造8條挑戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程，包含礁溪老爺酒店推出的「挑戰從101徒步至礁溪」、台南老爺行旅的「拜師國寶級歌仔戲大師」、北投老爺酒店的「台版四國遍路」、南港老爺行旅的「岬灣潛水考證團」以及台東知本老爺酒店的「達魯瑪克部落獵人體驗」等8條行程，邀請民眾跨出旅行多元想像的第一步。

礁溪老爺酒店推出淡蘭古道探索團，邀請旅人挑戰從101徒步至礁溪老爺。（老爺酒店集團提供）

老爺酒店集團沈方正執行長分享：「人生中的每個階段都不一樣，不能總是用同樣的邏輯和姿態去旅行。若一直沿用原有的旅行模式，已經難以引起旅人內在共鳴。」為此，老爺酒店集團今年打造8條有別於傳統旅遊體驗的路線，共分為3大主題，包含挑戰體能極限的「探險的邀請」、嘗試未知角色的「體驗的精神」以及開啟自我對話的「初始的聲音」。首先是「探險的邀請」，包含礁溪老爺酒店推出的「淡蘭古道探索團」以及台中大毅老爺行旅「舊城市街走讀團」。「淡蘭古道探索團」以淡蘭古道南路為體驗路線，挑戰從知名地標101大樓徒步至礁溪老爺酒店，沿途行經深坑、石碇、坪林等茶鄉，古道保有亞熱帶森林、水梯田、河谷等豐富地貌，至今仍可看到侏儸紀時代即存在的「雙扇蕨」，是條兼具體能與勇氣挑戰的路線。台中部分，此次台中大毅老爺行旅將以台中舊城區為主線，攜手「看見台中城－隱者地圖」導覽組織，邀請曾為無家者的導覽員，結合他們的生活視角，從台中舊火車站起行，行經「文青果組合會社」、「富興工廠1962」等景點，一睹日治時期鐵路城市風華。

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知本老爺酒店策畫魯凱部落尋路團，體驗魯凱族特殊烹飪手法「地悶食（Icibi）」料理。（老爺酒店集團提供）

「體驗的精神」則是以嘗試不同角色人生為企畫主軸，包含台南老爺行旅的「歌仔戲曲體驗團」、知本老爺酒店「魯凱部落尋路團」以及新竹老爺酒店「科技創生跨域團」。「歌仔戲曲體驗團」由台南老爺行旅邀請台南秀琴歌劇團共同籌畫，從認識傳統戲曲開始，學習各式唱腔身段基本功，到實際裝扮粉墨豋場，不僅能實戰體驗歌仔戲精髓，還能近距離一睹國寶級大師們的絕代風華。「魯凱部落尋路團」為知本老爺酒店攜手E啦 達魯瑪克推出的原民部落文化體驗。從莊嚴的入村儀式開始，到森林山徑探險，體驗者需沿途採集可食用野菜做為晚餐，再學習以魯凱族特殊烹飪手法「地悶食（Icibi）」料理。喜愛冒險的體驗者還可參加夜間森林導覽與溯溪活動，深度感受魯凱族獵人文化與求生智慧。新竹老爺酒店推出的「科技創生跨域團」則是帶領旅人一探神秘的新竹科學園區。包含從台灣現存最大的二戰時期軍事工業遺址「日本海軍第六燃料廠」，一路到八二三砲戰後出現的眷村聚落「將軍村」，再到最具話題的台積電「台積創新館」，沿途解密竹科風貌。隔日還能體驗熱門的親子創客課程。

台北老爺酒店與老爺會館推出台北大縱走體驗活動，橫越早期軍事要地，收集台北城市美景。（老爺酒店集團提供）

「初始的聲音」以開啟內心對話為規畫核心，包含北投老爺酒店的「台版遍路巡禮團」、南港老爺行旅策畫的「岬灣潛水考證團」以及台北老爺酒店與老爺會館的「台北縱走健行團」。「台版遍路巡禮團」為北投老爺酒店與北投說書人合作策畫，以日本四國遍路為靈感，依循日治時期日本人於台灣規畫的新四國遍路朝聖路線，探訪北投區域的神聖景點。從地熱谷、不動明王石窟出發，路經北投文物館、普濟寺及丹鳳山，一步步心靈探索之路，讓現代人在忙碌生活中找回一絲平靜與自由。「岬灣潛水考證團」為南港老爺行旅攜手鬥陣潛水推出的水肺潛水考證活動，結合室內學科知識理論與泳池平靜水域技巧，共同學習運用在海洋實習，讓旅人在東北角最大海灣完成人生第1張潛水證照。台北老爺酒店、老爺會館則推出挑戰台北大縱走第5段的「台北縱走健行團」，由趣健行旅行社帶隊，由劍潭山登山口出發，橫越「圓山風景區」，最後抵達「至善公園」。沿途不僅能一訪早年神祕的軍事管制區，還能登上「老地方觀景平台」鳥瞰台北城市風光，一面眺望淡水河與基隆河，另一面則是101大樓。

南港老爺行旅與潛水鬥陣企畫SNSI系統國際潛水課程考照體驗團。（老爺酒店集團提供）

「2024老爺式旅行」8條破框旅程即日起至10月31日止，於老爺酒店官網獨家販售，相關內容詳詢老爺酒店集團官網。

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