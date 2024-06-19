【藝術文化】睽違12年！AAPPAC年會重返台灣 9月登場

AAPPAC年會將於9月4至6日舉辦，開幕演出之一由桑布伊X布拉瑞揚舞團擔綱。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的亞太表演藝術中心（AAPPAC）協會年會，睽違12年後，今年將重返台灣，於9月登場，聚焦全球表演藝術場館面臨的傳統創新、在地連結、場館永續及AI技術挑戰。即日起至8月15日受理報名，除了AAPPAC國際會員之外，也開放國內表演藝術團隊與文化機構報名。

AAPPAC年會閉幕演出節目為同黨劇團的《父親母親》。（唐健哲攝，北藝中心提供）

北藝中心表示，2024年會主題為「小心間隙，挺進前行」（Mind The Gap, Lead The Path），思考如何面對當今表演藝術的挑戰，同時擁有足夠知識與能量向未來持續挺進，將於9月4至6日舉辦，為期3天活動包含1場專題演講、4場大型論壇、開閉幕表演及「台灣表演藝術櫥窗計畫」（Showcase）。

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此次鎖定4大議題，包含「藝術的持續創新：傳統藝術的保存與保鮮」、「鄰里生活：文化場館正與社區共舞」、「恆長永續：天長地久是一個動詞」、「演算劇場：AI技術的劇場旅程」。針對每個議題都邀請了劇場及組織重要的領導人與談，其中，特別邀請到今年年會的策略夥伴、全球文化區網絡（GCDN）總監Gregorio Lucena Scarpella出席，擴大國際交流版圖與效益，並開創全球城市藝術文化產業交流的可能性和機會。

今年開閉幕演出，將分別由桑布伊×布拉瑞揚舞團，以及舞蹈空間舞團的《碎月》擔綱開幕表演，閉幕演出則是同黨劇團的《父親母親》。詳詢北藝中心官網。

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