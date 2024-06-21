【藝術文化】匠人魂拍攝兩代製糖師 見證台灣糖業史

文化總會副會長江春男（左）頒發榮譽獎牌給黑糖農莊第2代張玥騰。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化總會昨（20）在南美館1館發表《匠人魂》系列最新影片〈手作記憶的糖〉，記錄南化關山張錫斌、張玥騰製糖師父子傳承古法熬製手工柴燒黑糖的故事，發揚台灣精神。

黑糖農莊第2代張玥騰到場分享製糖甘苦。他說，最難的是不停地放木頭燒柴火，自問「我的人生為什麼要重複做這種事」，曾有位客人離去時頻頻鞠躬說：「謝謝你們做出這麼美好的東西。」當下讓他體悟，認真做一件事情，還是會有人感受到，「做對的事情就對了，其他都只是過程。」

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文化總會副會長江春男表示，台灣這麼小，要怎樣被世界看見？就是靠著台灣自己的文化、自己的傳統、自己的職能，認真勤奮為這塊土地打拚到底的「啥物攏毋驚」精神，而匠人職魂最具代表，這也是文化總會致力推動的事。文化總會自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，至今累計製播49集，其中就有4集聚焦台南，向世界傳遞台灣的匠人精神。

南化關山里的風土滋養張家兩代製糖師，為求掌控品質，從源頭以友善農法栽種甘蔗，再以柴燒古法煉糖，是他們共同的堅持，也用黑糖串連起一家人互相扶持的情感。

文化總會指出，台灣曾是蔗糖王國，17世紀即外銷國際，清代時有8成以上糖廍位於台南，「台南甜」或許其來有自。日治時期非經政府許可，民間不得設立糖廍，但關山里位處隱蔽的山區，居民因此具地利之便，種蔗之餘也暗中以簡易器具製糖，滿足民生所需，影片主角之一的張錫斌就在關山村落長大，見證台灣糖業興衰。

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