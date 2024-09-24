12年的研究大揭密！跟著奇美博物館來趟尼德蘭藝術之旅

珍藏展「畫師們」中的傑拉德．大衛工作坊作品《卸下聖體》，是尼德蘭藝術市場十分受歡迎的構圖設計。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕吸客42.5萬人次的「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」圓滿落幕後，奇美博物館接續推出全新特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，帶領民眾深度認識「藝術也瘋狂」的輝煌年代，而歷時12年的作品研究成果更將精采大揭密；早鳥票已開放預購，迴響熱烈。

奇美博物館珍藏展「畫師們」，將呈現楊・彼特・布魯赫爾的靜物畫作品《花卉靜物》。（奇美博物館提供）

「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」將於10月26日開幕，場佈進入倒數階段；館方提到，為了讓典藏品來訴說西洋藝術史的故事，持續與相關機構合作，扎根作品研究基礎，也做為展示教育堅實後盾。

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奇美於2011年針對藏品風格、圖像意涵與作者生平等進行探究，成就了常設展的藝術廳，讓博物館除了硬體建築之外，還兼具更動人的內容規劃。搬至台南都會公園後，更啟動跨領域與跨單位的合作計畫，包含藝術史、科學檢測、文物修護等研究方法，也將分析的作品聚焦於尼德蘭繪畫，去年開始彙整成果，籌辦這檔特展。館方認為「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」是累積了12年研究成果而來的特展，值得推薦，要帶領大家從科學檢測中去抽絲剝繭系列作品的魅力。

奇美博物館透過科學檢測，尋找具有參考價值的文物資訊，圖為紫外螢光的運用。（奇美博物館提供）

奇美也以此做為「臺南400」的壓軸大展，規劃那是個什麼樣的年代、如何成為一個專業畫師、有哪些作品主題、會遇到哪些研究難題等單元，精選近60幅尼德蘭繪畫，精采呈現。特展的主題涵蓋宗教、肖像、風俗、靜物、風景等，其中有16幅珍品更是首度公開，相當難得。

奇美博物館希望與大眾分享珍藏作品與研究成果，從畫作表層到內裡的多元視角，領略400年前尼德蘭的藝術與生活，早鳥票持續開賣中。

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