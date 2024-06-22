【藝術文化】睽違7年再登台 NHK交響樂團8月巡演國表藝3館

小提琴家黃俊文將擔任此次巡演的獨奏家。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在文化部台流文化黑潮計畫支持下，NSO國家交響樂團邀請日本NHK交響樂團（NHK Symphony Orchestra，Tokyo）來台演出。NSO昨日公布巡演期程與曲目，將由NHK交響樂團首席指揮法比奧‧路易西（Fabio Luisi）率團，攜手台灣知名小提琴家黃俊文，於8月23至25日巡演國表藝3館。

NHK交響樂團首席指揮法比奧‧路易西。（NSO提供）

成立於1926年的NHK交響樂團，是日本歷史最悠久的專業交響樂團，最初名為新交響樂團，1951年起，因獲得日本廣播協會（NHK）資助，更名為NHK交響樂團。此後在卡拉揚、安塞美、凱伯特、馬塔契奇、沙瓦利許、馬捷爾等國際知名的指揮家領導下，與全球最受矚目的獨奏家合作，創造了傑出成績，是少數躋身世界頂尖交響樂團之列的亞洲樂團。

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NHK交響樂團將於8月來台巡演。（NSO提供）

NSO表示，指揮風格充滿激情與詩意的法比奧‧路易西，來自義大利熱那亞，現任丹麥國家交響樂團首席指揮、達拉斯交響樂團音樂總監。他於2001年首次指揮NHK交響樂團，並於2022年9月成為樂團的首席指揮至今。他也是義大利年度音樂盛會伊特里亞山谷音樂節的音樂總監；同時也在世界各大歌劇院指揮歌劇演出。

法比奧‧路易西特別為台灣巡演策畫3首曲目，以德國作曲家韋伯的《魔彈射手》序曲揭開序幕，是德國浪漫主義歌劇先河之作；緊接著布魯赫的《第1號小提琴協奏曲》，由近年迅速在國際樂壇獲得高度肯定的黃俊文擔任獨奏家；下半場將由樂團演奏柴科夫斯基的《第5號交響曲》。

NSO指出，此次訪台3場巡演，皆由NSO與NHK交響樂團共同主辦，日本台灣交流協會、台中國家歌劇院（8/23場次）、衛武營國家藝術文化中心（8/24場次）協辦；另亦獲得多家日本與台灣企業支持。此行也是繼1971年、2016年後，NHK交響樂團第3次來台演出，對於日本或是台灣都有著重大的意義，也期盼兩個樂團難得的專業交流，延續2023年5月NSO受邀前往日本交流巡演的動能，雙向深化「台日友好」情誼。

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