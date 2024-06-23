【藝術文化】視盟研究報告上線 藝術工作者融入永續創作理念

視盟於台灣當代文化實驗場舉辦永續行動焦點論壇。（視盟提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕呼應2050淨零碳排放目標，台灣視覺藝術聯盟（以下簡稱「視盟」）透過問卷，調查250組獨立工作室、替代空間、畫廊、美術館、藝術園區等視覺藝術機構，發布「台灣視覺藝術永續行動研究報告」，藉此提出符合台灣在地情境的永續策略。

「台灣視覺藝術永續行動研究報告」計畫主持人蘇瑤華於新浜碼頭藝術空間主持焦點論壇。（視盟提供）

視盟表示，此次研究報告是國內視覺藝術首次對產業中的永續意識普查，根據研究結果顯示，超過半數受訪者認為藝術與聯合國可持續發展目標（SDGs）相關，且已在可及範圍內採取永續行動，包含與氣候議題相關之藝術創作生產、日常的節能減碳活動等。透過巡迴講座可知，位於東部的藝術工作者更已將永續行動融入生活及創作，例如透過撿拾材料創作、關注土地與人類關係等議題。

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視盟指出，多數機構對於要如何計算碳排放量數據以及如何撰寫永續報告沒有深入的接觸，顯示出目前缺乏公開透明的藝術碳排放量資料庫做為參照，也沒辦法與國際藝文機構或是其他產業同步比較數值，缺乏與外界的溝通管道，影響成效仍有限。

另外，亦針對一般民眾製作永續意識調查問卷，以做為與視覺藝術工作者／機構之對照組，調查結果顯示，一般民眾傾向支持有意願減少碳排放量行動的藝術工作者／機構，期待藝術工作者／機構能更有意識地在藝術活動上實際減少碳排放量。

視盟強調，未來可成立藝術永續實踐的資料庫，累積並分享在地的創意行動案例；並進一步研發適合台灣的藝術永續調查模式，協助推動藝術機構撰寫「永續報告書」。研究報告全文詳詢視盟官網。（https://avat-art.org/sustainable-action-report/）

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