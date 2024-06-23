【藝週末．藝週美術人物】終其一生的尋美之旅─藝術家李賢文

以台灣美術為終身志業的李賢文。（高依汾攝影）

文／高依汾 照片提供／雄獅星空

做為《雄獅美術》月刊及出版社──雄獅圖書的發行人，半個世紀以來，李賢文在台灣美術界扮演著引導及推手的雙重角色，於藝文界中有舉足輕重地位。2023年結束出版事業後，他依然沒有停下腳步，以純粹藝術家的初衷，透過畫作及文字，將多年來與台灣美術前輩們的互動回憶記錄下來，日前出版《走在臺灣美術的最前面》一書，將剎那化為永恆。

身分多元的李賢文，是發行人也是畫家、書法家，曾發行美術月刊、出版藝術書籍、開過畫廊、辦過美術新人獎及創作獎、經營專賣藝術書籍的書店咖啡館──雄獅星空，在提升台灣美術環境或美感教育上，李賢文用心做每件他認為是對的事，將人生最精華的50年光陰奉獻給台灣美術界。今年5月，將過去半世紀累積的珍貴文化資產及《走在臺灣美術的最前面》書中20幅替台灣前輩藝術家所繪之畫作，捐給國家圖書館（簡稱國圖館）。傳承台灣美術的信念，從少年郎到耄耋之年，終生不悔。

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2024年出版《走在臺灣美術的最前面》。

大四開辦《雄獅美術》月刊

李賢文的父親李阿目是雄獅鉛筆廠的創辦人，1971年時他請父親撥一些「文具廣告預算」給他辦雜誌，沒想到父親竟然同意，而此時的李賢文還只是個大四的學生，尚未畢業，沒有資源、經驗。

「當你真心渴望某件事，全宇宙都會聯合起來幫助你。」李賢文感恩地說自己很幸運，這些年來缺人或缺錢時就會有貴人現身相助，也是在對的時機點開辦月刊，因為當時已是戒嚴尾聲，所以即便有被警總約談過，他們還算是客氣。如果再早個10年，這本月刊應該就會夭折！

或許這就是李賢文的天命──在對的時候、做對的事。而他認為自己這輩子做得最對的事，就是大四時開辦這本雜誌，如果當初沒有開始，就沒有接下來的故事。李賢文回憶道，原本自己在當畫家與繼承家業間徘徊，大三時結識了令人如沐春風的畫壇前輩劉其偉，心想：「台灣優秀畫家何其多，但欠缺的是一本美術雜誌。」就這樣憑著家族企業背景及對美術的一腔熱血，抱著理想與浪漫，做了他這一生覺得最有意義、也最有價值的事。

李賢文在大四時創辦《雄獅美術》。1971年。

25載起伏 月刊畫下休止符

雜誌開辦後，李賢文曾為了尋覓海外英才、增廣見聞，在一位天主教法國神父的幫助下，於1973至75年間到法國學習法文。他表示當年的巴黎是藝術家匯聚之處，沒去過巴黎的人不算畫家！他也利用機會到處旅行、採訪、報導、結交朋友。李賢文笑說，要不是因為手上有《雄獅美術》這個媒體，可能多數藝術家不會理會一位年僅20出頭的小夥子。因為《雄獅美術》月刊，他得以在法國接觸到大師級人物如：趙無極、熊秉明，也與蔣勳、奚淞成為一輩子相互支持的好友。

解嚴後，兩岸開始往來，李賢文抱著好奇心，也到對岸去看看那些從小在地理歷史課本上學到的內容。當年的《雄獅美術》月刊雖沒在中國發行，但他們透過香港管道取得月刊，認識《雄獅美術》的人還不少！最令李賢文驚訝的是，文革後當地藝術家在思想被箝制的封閉環境中，對外界及世界美術等訊息求知若渴，他們會一個字一個字地細細閱讀《雄獅美術》月刊，甚至連廣告都不放過。

1973年「洪通特輯」一出刊就被搶購一空。

《雄獅美術》是台灣第1本發行長達25年的藝術月刊，從1971年起至1996年止，共發行307期。從1970年代戒嚴時期的言論不自由，到報禁解除、可以公開談論228事件；甚至是1980年代經濟起飛，在那個台灣錢淹腳目的時代，《雄獅美術》難得地迎來廣告滿檔的盛況，眼看春天終於降臨，李賢文卻不因此感到開心，反而覺得茫然，不知藝術本心何在，找不到值得探討的議題，為了捍衛理想，毅然決然停刊。

1996年《雄獅美術》停刊號。

半退休投入藝術創作

李賢文認為自己很幸運，從14歲中學時代愛上畫畫開始，經常接近美術。大四學生辦雜誌，雖然壓力大，卻能近距離接觸藝術家，貼身觀察、看畫、甚至要求大師示範作畫或寫字給他看。因此即使他沒有執筆，透過眼睛仍吸收大量養分。在1996年停止發行月刊後，只剩1年5～10本書籍的出版工作，不若以往繁重，他將更多精力放在畫畫上，也練習寫書法。

李賢文開心拾起畫筆，跟著高齡91歲的書法家陳雲程學習行草約5年時間；2010年起，又向高齡95歲、曾任職故宮書畫處的張光賓學習草書。李賢文體悟出：「心情好的時候，寫字；心情不好的時候，更要寫字！寫字是認識自己的方式。筆墨雖小，世界卻無限大。」

台灣雲豹在2013年已宣布滅絕，為了畫出已絕跡的雲豹，李賢文曾於2017年造訪屏東北大武山、舊好茶部落、神山部落、禮納里部落，觀察雲豹故鄉的地理環境、聆聽「雲豹傳人」魯凱族耆老分享近身接觸雲豹的故事、一睹部落頭目才有資格擁有的尊貴雲豹罩袍；也曾跑到動物園裡觀察來自東南亞的雲豹奶奶，雖然牠不是台灣特有種的雲豹，卻是在台灣能看到最接近的一種動物。

憑著種種努力與想像力，李賢文以彩墨創作出「台灣雲豹五連作」和「台灣雲豹三部曲」等作品，讓傳奇台灣雲豹在他的畫作中復活，也期望透過這些消逝的美好，提醒觀者思索：明天要離開我們的，又會是什麼？

李賢文藉由〈雲端雲豹〉讓人反思接下來要失去什麼。

疫情期間不能出遠門走訪各地山川，李賢文在位於中壢的自宅兼畫室「五苓山居」裡，找到屬於自己的小宇宙，就像莫內在巴黎近郊吉維尼小鎮上的故居，為自己打造了一座花園，並在此畫下了高達250幅著名的睡蓮系列。李賢文亦在他的五苓山居中，找到適合春夏秋冬24節氣的不同角落，創作出《節氣24帖》系列，畫面中有花、樹、池塘，也有魚、鳥，以及在「無我」書法下方撫琴的自我。

《節氣24帖》中，李賢文在「無我」書法下撫琴的自畫像。

善始善終 重現台灣美術史

在半個世紀的出版事業上，李賢文每年都有新的想法：當他覺得年輕人需要被鼓勵時，創辦新人獎；覺得老畫家被埋沒可惜，便替他們做專輯報導；發現國人在翻譯西洋美術時前後不一致，勞師動眾地編寫一部《西洋美術辭典》；在知識紛亂的年代，編纂《台灣美術年鑑》工具書，為後人留下參考資料。

發現國人在翻譯西洋美術時出現前後不一致現象，因而編纂《西洋美術辭典》。《台灣美術年鑑》工具書為後人留下參考資料。

如今李賢文選擇停下腳步，不是因為經濟因素，而是看不清、摸不透現代人想要什麼？接下來自己可以再做什麼？在2023年完成出版《水墨，結束了嗎？》研討會論文集後，李賢文認為自己完成了最後的任務。辦研討會要花大錢，出版論文集肯定不賺錢，但李賢文還是去做了他認為對的事，替自己畫下漂亮的句點，接下來就讓新一代的人去做吧！

在得知雄獅圖書要結束營業後，國圖館館長王涵青很快地聯絡李賢文，希望他能捐贈多年來累積的圖文資料。李賢文也大方應允，將過去半世紀累積的珍貴文化資產：歷年出版的月刊與圖書、200餘冊印製網片、國內外購藏之近萬冊藝術參考書籍等，捐給國圖館，希望未來能有更多人繼續使用這龐大又珍貴的資料庫，讓過去50年來眾人努力寫作、編輯過的台灣美術史──400多本美術相關書籍與307期《雄獅美術》月刊重獲新生，再現世人眼前。

近日李賢文出版《走在臺灣美術的最前面》，回憶與20位因採訪結緣、親近且建立情感的藝術家前輩的互動，其中約有2/3都是在1979-80這段時間採訪的，包含李石樵、楊三郎、林之助等，因為曾認真幫他們出專輯，他們亦如父執輩友善相待。李賢文也透過親筆所繪製的20幅畫作，向這些畫壇前輩致敬。書中出現的20幅畫作，李賢文也一併捐贈給國圖館展出，展期至8月15日。此次規畫成移動性展覽，將來各地圖書館或文化中心若有興趣展出，亦可以向國圖館提出申請。期望更多人因看到書、看到畫作，進一步認識這些台灣美術史上重要人物，了解他們一生為藝術付出的貢獻，提升台灣整體人文素養。

李賢文眼中高壽96歲的雕塑家〈金山跳石仔海邊的李再鈐〉。李賢文為台灣美術史上第1位女畫家陳進所繪的〈梳妝台前的陳進〉。李賢文將陳澄波自畫像與張捷女士看著先生遺作的畫面融合。

李賢文小檔案

1947年出生於台北市，1961年初中二年級以油畫作品〈窗邊靜物〉入選全省美展，1962年以〈北投風光〉獲全省學生美展初中部第1名，1971年創辦《雄獅美術》月刊，並從輔仁大學數學系畢業，1972年成立雄獅圖書公司，1996年《雄獅美術》停刊，2013年水墨筆記《人間清曠》獲金鼎獎最佳非文學圖書獎，2023年結束出版事業雄獅圖書公司、2024年出版《走在臺灣美術的最前面》。

李賢文初二以油畫〈窗邊靜物〉入選全省美展。李賢文獲全省學生美展初中部第1名作品〈北投風光〉（中間上方）。

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