【藝術文化】高美館「瞬間」6/29開展 畢卡索真跡〈水手〉搶先亮相

畢卡索油畫作品〈水手〉被認為是藝術家的自畫像，藍白條紋上衣據說是畢卡索最常穿的衣服。（高美館提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高美館攜手英國泰德美術館，將於29日舉辦「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」特展，並在開展前夕搶先將畢卡索的〈水手〉與多蘿西亞．蘭格的〈移工母親〉開箱呈現在國人面前，為展覽揭開序幕。

「瞬間」展是泰德美術館首次與亞洲收藏家合作的特展，集結許多大師經典作品，其中畢卡索〈哭泣的女人〉、〈水手〉、大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉、傑夫．沃爾〈突如其來的一陣風（借鑑葛飾北齋）〉等作，皆為教科書級國際經典之作，此生必覽。

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高雄市副市長李懷仁表示，透過泰德美術館的精采典藏與策展，以及國巨基金會陳泰銘董事長慷慨出借的珍藏，讓台灣的觀眾在今年夏天能夠盡情享受這場難得的藝術盛宴，全國朋友千萬別錯過，一定要安排時間到高美館欣賞。

高美館「瞬間」特展搶先開箱的2件作品，分別為畢卡索〈水手〉以及蘭格〈移工母親〉，皆是首次在台灣展出。〈水手〉創作於1943年，是畢卡索二戰期間所創作的畫像，隱約透露著陰鬱的神情，展現藝術家面對戰爭與壓迫的心靈寫照；而1936年所攝的〈移工母親〉，則是蘭格透過鏡頭記錄人們經歷美國經濟大蕭條時期的困境與堅毅。

高美館表示，展覽期間會推出數場精心規畫的美學體驗活動，包括7至9月「翩隅流光．瞬間」小週末音樂會，打造豐富身心體感的音樂體驗，民眾持「瞬間」特展門票票根即可享免費入場。此外，凡持票根至高美館館內餐廳以及品牌夥伴消費，皆可享優惠。

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