【藝術文化】台文館「文學千層．故事連城」特展 一睹鄭經〈致荷蘭出海王〉手稿原件

鄭經親筆手稿〈嗣封世子札致荷蘭出海王〉原件為首次來台展出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台南報導〕由國立台灣文學館主辦的「文學千層．故事連城」特展，即日起至9月22日於台文館展覽室C登場，從西拉雅族古謠傳唱以及當代文化復振傳承為始，呈現台灣人以文學之名向世界接軌、融合外來與本土思潮的文學紋理。其中，借自荷蘭萊頓大學圖書館的鄭經親筆手稿〈嗣封世子札致荷蘭出海王〉原件，為首次來台展出。

文化部政務次長李靜慧表示，展覽用「千層」｣做為意象，透過歷史與文學、空間與時間，累積出來的厚度，不僅展現台南特殊的歷史文化，更述說17世紀以來一批批外來移民與文學史之間的關係，「文學是歷史的印記，透過不同時代的文學作品，進一步了解歷史。本土跟外來的思想交匯，成為文學千層的紋理，也是台灣跟世界交陪的表現。」

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台文館長林巾力指出，鄭經除了政治外交手腕之外，同時也是一位重要的古典詩人，在台灣文學史上也占有一席之地，此次特展最大亮點〈嗣封世子札致荷蘭出海王〉手稿，可以看見鄭經治理國家的決心，以及面對強敵環伺時的智慧與勇氣。

台文館說明，特展也展出由台文館修復後的清領時期遊宦文人朱景英的隸書墨寶，距今240年之久，刻在由台灣紅檜以及茄苳等木質拼貼的木牌，有著陰陽篆刻落款，亦是首度亮相。

此外，展覽期間將推出專題短講、走讀等多場活動，邀請民眾共同見證台灣如何因文學，在歷史裡故事連城。更多展覽內容詳詢台文館官網。

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