【藝術文化】年度夏季藝術盛事 雲門北嘉輪流戶外公演 免費入場

《波》以科技與AI工具讀取舞者的身體創作，將於今年戶外公演。（劉振祥攝影，雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集1年1度的免費戶外公演，是每年夏季盛事，今年將分別在台北與嘉義，演出雲門藝術總監鄭宗龍與日本新媒體藝術家真鍋大度（Daito Manabe）合作的《波》。

雲門戶外公演會邀觀眾一起律動。（劉振祥攝影，雲門提供）

雲門舞集表示，國泰金控與雲門舞集在全台各地分享舞蹈，今年邁入29年，已舉辦近300場演出，累積超過265萬人次參與；近3年以「國泰雲門隨行吧」提倡生活與藝術零距離，持續將戶外公演及社區巡演帶至各地，成為每年夏天的藝術盛事。

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此次將戶外公演的《波》，是去年雲門舞集50週年全新舞作，因嘗試加入AI元素創作而備受關注。這齣與科技融合的舞作，將於7月中受邀赴義大利威尼斯雙年展舞蹈節（La Biennale di Venezia-Biennale Danza）演出，返台後在「國泰雲門隨行吧」與台北及嘉義觀眾見面。

鄭宗龍說，《波》就像學習一種新的語言。真鍋大度是里約奧運「東京8分鐘」的首席科技總監，他們認為這幾年的世界有很多能量，如同看不見的波動，牽繫每一個人與地方。《波》以科技與AI工具讀取舞者的身體，將肌肉、呼吸與神經傳遞的電波化為數據，與電腦程式相互融合，詮釋出波動的感受。

台北場將於7月27日在台北國家兩廳院藝文廣場舉辦，除戶外公演外，還特別加碼演後派對。鄭宗龍邀請音樂人林強及新媒體藝術創作團隊超維度（Dimension Plus），與雲門舞者一起合作。林強表示，很期待「用音樂跟大家互動」，他將改編〈茉莉花〉、〈阿美族舞曲〉、〈天公落水〉等台灣經典歌曲；超維度則將透過即時演算科技，以影像反映現場氛圍。

嘉義場則是8月3日在嘉義市立體育場演出，與台北場一樣，皆自由入場。雲門舞集表示，歡迎民眾提早席地而坐，自備餐點野餐；每場戶外演出前也將舉辦「全民律動」活動。詳詢「國泰雲門隨行吧」官網（https://www.cathaycg.com.tw/）。

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