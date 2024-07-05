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【藝術文化】文化幣新增暑假國片馬拉松 最高回饋1000點

2024/07/05 05:30

文化幣暑假限定「國片馬拉松」，最高可領1000點。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠就任滿月時，喊出暑假要推文化幣加碼特別計畫，鼓勵年輕人看國片。文化部昨（4）日宣布，文化幣暑假限定「國片馬拉松」，將自明日起至9月15日，期間限定，觀看暑期強檔國片2次（含）以上，即享文化幣點數回饋，累積看2次回饋100點、3次200點、4次300點、5次400點，看愈多、領愈多，最多可累積到5次，合計可領到1000點回饋。

文化部表示，「國片馬拉松」只要消費達200點就視為累計看1次國片。同時，原有的「結伴看國片」消費350點回饋100點活動也持續進行，例如揪好友一起看國片，單次使用400點文化幣，除了可以累積觀看次數2次，獲得「國片馬拉松」回饋100點，還會加上「結伴看國片」活動，再回饋100點。自己下次去再去看國片消費達200點時，就是累積「國片馬拉松」第3次，可直接再獲得200點回饋。

不過，文化部提醒，單日最多只能累計2次觀看數，活動最多累計觀看次數為5次，總回饋1000點。文化部表示，期盼透過文化幣「國片馬拉松」，提供青年朋友今年暑假享受更多元且精采的國片選擇，同時藉由文化幣回饋點數，用行動支持台灣電影，共同創造美好的電影記憶。

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