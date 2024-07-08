【藝術文化】2024 NTSO霧峰音樂節7/13開跑 7系列8場次與地方文化共鳴

「2024 NTSO霧峰音樂節」將由知名擊樂家吳珮菁打前鋒，與NTSO台灣管樂團共同演出。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NTSO國立台灣交響樂團「2024 NTSO霧峰音樂節」，將於本週在台中市霧峰區的國台交演奏廳展開，為期近2個月期間，規畫7個系列共8個場次節目，內容從擊樂、管樂、聲樂、舞蹈到管弦樂團等形態，國台交團長劉玄詠表示，這個音樂節不僅是音樂的展演，更是融合音樂藝術與地方文化的豐富饗宴。

極至體能舞蹈團將演出《環保大仙生氣了!》親子舞劇。（國台交提供）

劉玄詠表示，國台交從樂團發展到有音樂廳，再創系列的音樂節，成功結合了地方文化深耕與共生概念，歷年來「NTSO霧峰音樂節」已經吸引了來自各地的音樂愛好者，在國台交演奏廳聆賞世界級的音樂表演，同時在此音樂盛會中找到屬於自己的文化共鳴和情感共振。

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享譽全球的挪威Cantus女聲合唱團將2度來台演出。（國台交提供）

今年音樂節由「擊樂」率先展開，將於7月13日晚間，首度邀請到荷蘭現代擊樂作曲家兼指揮家魏哲曼斯（Ivo Weijmans）與台灣知名木琴演奏家吳珮菁，攜手NTSO台灣管樂團共同演出魏哲曼斯所創作的協奏曲《色彩》，這首專為木琴與管樂團打造的曲目是台灣首演。此外，樂團也將演奏著名管樂編曲家梅傑所寫的經典管樂團作品，及多首改編給管樂團演奏的曲目。

緊接著8月3日晚間是與台北愛樂文教基金會共同主辦，由挪威合唱協會音樂總監朗蘿（Tove Ramlo-Ystad）指揮Cantus女聲合唱團演出。Cantus因為迪士尼動畫《冰雪奇緣》開場獻唱〈Vuelie〉而聞名全球，自1986年創團以來，在朗蘿指導下，以精緻和聲成為各大國際合唱大賽常勝軍。她們運用人聲堆疊出的自然泛音，加上北歐民族音樂元素，營造出打動人心的純淨音樂氛圍，此次將詠唱北歐民謠、經典及當代合唱作品，讓人沉浸在彷若極光般的魔幻美聲中。

8月10日晚間是每年霧峰音樂節必備的親子節目，此次邀請到極至體能舞蹈團呈獻《環保大仙生氣了！》親子舞劇；8月16及19日晚間，NTSO國際音樂人才拔尖計畫「青春POWER─協奏曲之夜II」共2場不同曲目，分別由巫竑毅、王昱尹指揮，搭配6位青年演奏家上演多首協奏曲，觀眾可持8月19日票券，一票欣賞16及19日2場演出。

8月20日晚間，將由2024 NTSO國際青少年管弦樂營10位教授群，以及台灣青年指揮家廖元宏，合作富有深度的室內樂重奏曲目；最後是2場與亞洲作曲家聯盟台灣總會合作的音樂會，展現台灣作曲家豐富多元的曲目，分別是8月31日晚間的「遙想蓬萊」管弦音樂會，以及9月1日下午「又見春風龍眼花開時」室內樂音樂會。

「2024 NTSO霧峰音樂節」詳情可詢國台交官網（https://reurl.cc/MOeNgv）。

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