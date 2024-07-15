【藝術文化】台北國際合唱音樂節7/26開跑 3國際知名合唱團接力登台巡演

首訪台的西班牙雷歐亞少年合唱團將有多場巡迴演出。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕匯集國內外眾多知名團隊的「2024台北國際合唱音樂節」（TICF），將於7月26日至8月4日舉行，邀請到3個在國際上享譽盛名的合唱團隊，包括西班牙巴斯克自治區的雷歐亞少年合唱團（Leioa Kantika Korala）、印尼巴塔維亞合唱團（Batavia Madrigal Singers）及挪威CANTUS女聲合唱團，除將於台北各有一場經典音樂會外，也將分別於全台各地巡演。

西班牙 雷歐亞少年合唱團

‧演出行程：7/26宜蘭演藝廳、7/27衛武營音樂廳、7/29國家音樂廳、7/31嘉義市文化局音樂廳、8/03國家音樂廳

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2000年創立於西班牙巴斯克自治區的雷歐亞少年合唱團，將由指揮阿斯圖雷茲（Basilio Astúlez）率團，率先於7月25日抵台。

主辦台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，「雷歐亞」由一群青春活潑熱愛音樂的少男、少女組成，為世界各大賽的常勝軍，是具有職業水準的兒童團。音樂總監古育仲指出，與西班牙其他地區不同，巴斯克自治區擁有自己的語言、文化及音樂。「雷歐亞」演唱古老的「巴斯克語」民歌時獨具特色，加上獨特的舞台設計、動感的音樂表現與清新的純淨和聲，很有震撼力，打破一般人對合唱的想像。

曾獲「歐洲合唱大獎賽」總冠軍的印尼巴塔維亞合唱團堪稱天團級。（台北愛樂文教基金會提供）

印尼 巴塔維亞合唱團

‧演出行程：7/28屏東演藝廳、7/30國家音樂廳

緊接著登台的是創立於1996年的印尼巴塔維亞合唱團，該團在歐洲6大合唱賽中屢次贏得冠軍，2022年受邀參加匯聚各大冠軍團隊競技的「歐洲合唱大獎賽」（European Grand Prix），贏得總冠軍，可說是國際合唱界的天團。

古育仲表示，巴塔維亞合唱團曾於2004年訪台演出，睽違20年，將由指揮浦利亞特納（Avip Priatna）率團再登台。團隊不僅擅長印尼民謠，也兼擅古典與流行曲目，搭配肢體舞蹈等動作，演唱會非常精采。

挪威CANTUS女聲合唱團因為《冰雪奇緣》受全球矚目。（台北愛樂文教基金會提供）

挪威 Cantus女聲合唱團

‧演出行程：7/31國家音樂廳、8/02台南文化中心演藝廳、8/03國台交演奏廳

2013年為迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》演唱開場曲〈薩米人頌歌〉（Vuelie），而受到全球矚目的挪威CANTUS女聲合唱團，成立於1986年，在指揮朗蘿（Tove Ramlo）帶領下，以演唱傳統挪威民謠風格作品聞名，運用人聲堆疊出的自然泛音，與北歐民族音樂元素，營造出打動人心的純淨音樂氛圍，二度來台，將詠唱北歐民謠、經典及當代合唱作品。

古育仲表示，其實〈薩米人頌歌〉靈感來自北歐薩米人的民謠，是Cantus委託編曲家創作，而後被迪士尼選為《冰雪奇緣》開頭曲；團員穿著挪威傳統服裝「巴納德」，也是《冰雪奇緣》片中服裝的靈感來源。

丁達明指出，「台北國際合唱音樂節」的初心，就是希望台灣觀眾不用出國也能看到全世界最好的合唱團，接觸到世界最新的曲目以及各種不同的演出方式、合唱觀念。3大國際合唱團每場音樂會都將搭配本地合唱團進行開場演出，另於7月28日有TICF開幕音樂會，8月4日是閉幕音樂會。演出詳情可詢台北愛樂官網（https://www.tpf.org.tw/）。

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