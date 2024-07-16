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【藝術文化】2024台灣文博會主題「寶島百面」 主視覺揭曉

2024/07/16 05:30

2024台灣文博會主視覺。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024台灣文博會將於8月23日至9月1日在台南舉行，文化部昨（15）日公布主題為「寶島百面」，並介紹主視覺為象徵「百面」的連續幾何圖紋。文化部說明，「百面」從台語發音「pah-bīn」來看，意為「百分之百、充滿信心」；而從華文字面來看，則可視為「寶島充滿百變的多樣性」。

主視覺由台南設計團隊「毛毛雨設計」操刀，主要的3個視覺圖形輪廓靈感來自台南的歷史場域及文化資產，包含孔廟、傳統工藝金銀細工、後壁崁頂特有無形文化資產射火馬等。

3個連續幾何圖紋的運用，形似燈籠骨架的半月型圖樣代表日夜更迭，象徵文化傳承；傳統建築裡的磚瓦轉化為編織的圖形，代表歷史的累積與傳統工藝精神；如同燃香香煙冉冉向上的圖形，則象徵向上追求的積極思維。此外，透過配色型塑出屬於這塊土地的3種意象，粉藍代表「多元視角的交流碰撞」、粉綠象徵「充滿活力的創意量能」，藍綠代表「兼容並蓄的文化細胞」。

「寶島百面」首次將文化策展及商展交織呈現，8月23日起在台南文創園區等地起跑，26日起再於大台南會展中心擴大文化策展、IP授權及文創品牌商展等活動。詳詢官網（https://creativexpo.tw）。

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