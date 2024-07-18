【藝術文化】台文基地「海馬打點滴」 感受文學療癒力

策展人張亦絢從文學作品中精摘30組短語，以「小口試吃」概念，從張文環〈閹雞〉切入，提供民眾接觸文學的可能性。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台文館主辦的「海馬打點滴：你有所不知的文學療癒」特展，邀請小說家張亦絢擔任策展人，聚焦文學與療癒之間的微妙關係，透過作家手稿、文學作品改編舞台劇劇照，連結至當代作品中的病痛書寫，並結合手遊與工作坊等，展現不同的面向。即日起至明年2月2日，在台文館台北據點台文基地登場。

台文館館長林巾力表示，今年首度與作家合作辦展，再次關注文學的療癒性，「有別於過往『說明性質』的展覽，這次加進創作者的創意。」不僅展出張文環、楊青矗等人的手稿，也透過講座、工作坊以及手遊，讓展覽更深入。

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展名中「海馬」2字，隱喻腦神經科學中與空間知覺、記憶相關的海馬迴，匯聚了對環境、想像力與大腦重要性的提醒，這種多元多義的開放力量，正是展覽想要借重的。張亦絢說明，在徬徨無助或感到無力時，不只一次透過博物館的展覽以及文學作品重回生活正軌。從文學作品中精摘30組短語，以「小口試吃」的概念，提供給對文學較不熟悉或感到有距離的民眾接觸不同的可能性。

展覽分為3個子題，包括「病者皆前輩」、「傷口開口說」，以及「點點滴滴攏是thiànn-thàng」，從楊逵〈送報伕〉表現抵抗者的身心傷痕，到張文環〈閹雞〉中對身心障礙或病患的敵意與歧視，與觀眾共同在生活點滴中發現療癒的契機。除了室內展區，也結合手機遊戲，將範圍拓展至戶外空間，邀請觀眾走出日式宿舍展間，透過APP獲得專屬的文學地圖。詳詢台文館官網。

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