【藝術文化】同根生樂團登文化奧運 酬神戲風格征服巴黎

同根生樂團穿著台灣服裝設計師蔡浩天「浩遊天仙」系列作品，將台灣藝閣常見的仙女、蓮花、龍鳳、山水等意象帶進巴黎。（文化部提供）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕結合民族樂器創作的宜蘭「A Root同根生」樂團，在巴黎時間31日文化奧運台灣館中進行最後一場演出，其融合戲曲、爵士、搖滾、拉丁、電子、說唱的歌樂舞音樂創作，充滿台式氣口的當代民俗野味，舞台魅力爆棚，燃起巴黎民眾熱情，紛紛擠往台前歡騰舞動。

同根生樂團充滿台式氣口的當代民俗野味曲風，讓巴黎觀眾紛紛起身往台前擠。（記者董柏廷攝）

同根生一連帶來〈Intro陽差〉、〈白蛇情人〉、〈台灣文蛤〉、〈水燈祭典〉、〈黑皮夫人〉、〈山鬼〉與〈八寶公主〉等7首歌，與2首安可曲〈紅紅〉與〈香榭麗舍〉。團長楊智博表示，此次選曲從台灣妖怪故事出發，「融合多語言，包括華語、客語、台語，同時也將台灣文化的多樣性與語言豐富特色呈現給法國觀眾。」並提到在墨西哥、智利、泰國、新加坡巡迴演出時，唱到〈白蛇情人〉會帶動全場一起跳「蛇蛇舞」，至今尚未遇到冷場，因此也將此歌舞帶來法國挑戰，「希望蛇蛇的動作一出來就變成『普世語言』。」

請繼續往下閱讀...

同根生團員此次穿著台灣服裝設計師蔡浩天「浩遊天仙」系列作品登台，其以「酬神戲」為概念，透過桃紅、紫、橘跟螢光綠等生猛配色，將台灣藝閣常見的仙女、蓮花、龍鳳、山水等意象放進作品中，正好呼應文化奧運主題「野台戲」，蔡浩天受訪時表示，製作服裝前，先去拜訪了嘉義國寶民俗布景繪師陳明山。他說，「酬神戲發生的地點常在台灣日常巷弄之中，本身充滿魔幻寫實感。可以在文化奧運透過服裝讓國際更認識台灣文化，非常開心。」

文化奧運台灣館後續節目表演日程可詢「台灣文化前進巴黎奧運」官網（https://cotpe.tw/tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法