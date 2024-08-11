【藝術文化】台灣珍味文學到東京辦桌 台文館飽讀食書澎湃登場

開幕當日邀請台南阿霞飯店主廚吳健豪演繹焦桐著作《味道福爾摩莎》中描述的「紅蟳米糕」，體現辦桌氣味。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部駐日台灣文化中心與國立台灣文學館合辦的「飽讀食書－台灣珍味文學展」，展出焦桐、陳思宏、洪愛珠、李昂、楊双子等20位台灣作家描寫美食的日譯作品以及摘句。透過作家把文學和美食結合的筆觸，將一道道美食傳遞給日本民眾，引領民眾從多元的飲食樣貌及書寫，認識台灣各具特色的作家及作品。

展覽共分為「文學辦桌12道」、「飲食日常」及「體驗風土滋味」等3大展區。「文學辦桌12道」以日本民眾較為熟知或是較能代表台灣文化的菜色為主，透過台灣傳統的辦桌文化為策展概念，利用圓桌、塑膠椅等物品將展場打造出流水宴席氛圍，更於牆面展出芒果冰、麵線、滷肉飯（肉臊飯）、金門高粱、牛肉麵、炸物、肉圓、紅蟳米糕、魚、大腸糯米、熱粥、小籠包等菜色的文字介紹，以及對應的摘句、作家簡介，讓食物與文學的想像可以產生更多想像連結。

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「飲食日常」則展出與「飲食相關」的台灣文學中文實體書籍，並以日文撰寫介紹書卡，藉以推廣外譯的可能；「體驗風土滋味」區則展示台文館出版的漢詩繪本、經濟部商業發展署的台菜介紹影片，向觀眾介紹傳統漢詩及新潮台菜之間的對應。此外，觀眾亦可透過展覽的特製摺頁及代表各種菜色的辦桌貼紙，在遊戲卡上做出屬於自己特色的「一桌台菜」。展期至8月30日，地點在駐日台灣文化中心。

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