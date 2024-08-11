自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣珍味文學到東京辦桌 台文館飽讀食書澎湃登場

2024/08/11 05:30

開幕當日邀請台南阿霞飯店主廚吳健豪演繹焦桐著作《味道福爾摩莎》中描述的「紅蟳米糕」，體現辦桌氣味。 （文化部提供）開幕當日邀請台南阿霞飯店主廚吳健豪演繹焦桐著作《味道福爾摩莎》中描述的「紅蟳米糕」，體現辦桌氣味。 （文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部駐日台灣文化中心與國立台灣文學館合辦的「飽讀食書－台灣珍味文學展」，展出焦桐、陳思宏、洪愛珠、李昂、楊双子等20位台灣作家描寫美食的日譯作品以及摘句。透過作家把文學和美食結合的筆觸，將一道道美食傳遞給日本民眾，引領民眾從多元的飲食樣貌及書寫，認識台灣各具特色的作家及作品。

展覽共分為「文學辦桌12道」、「飲食日常」及「體驗風土滋味」等3大展區。「文學辦桌12道」以日本民眾較為熟知或是較能代表台灣文化的菜色為主，透過台灣傳統的辦桌文化為策展概念，利用圓桌、塑膠椅等物品將展場打造出流水宴席氛圍，更於牆面展出芒果冰、麵線、滷肉飯（肉臊飯）、金門高粱、牛肉麵、炸物、肉圓、紅蟳米糕、魚、大腸糯米、熱粥、小籠包等菜色的文字介紹，以及對應的摘句、作家簡介，讓食物與文學的想像可以產生更多想像連結。

「飲食日常」則展出與「飲食相關」的台灣文學中文實體書籍，並以日文撰寫介紹書卡，藉以推廣外譯的可能；「體驗風土滋味」區則展示台文館出版的漢詩繪本、經濟部商業發展署的台菜介紹影片，向觀眾介紹傳統漢詩及新潮台菜之間的對應。此外，觀眾亦可透過展覽的特製摺頁及代表各種菜色的辦桌貼紙，在遊戲卡上做出屬於自己特色的「一桌台菜」。展期至8月30日，地點在駐日台灣文化中心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應