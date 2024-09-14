【藝術文化】亞洲當代雕塑展朱銘美術館登場 方物呈現雕塑創作新視野

大卷伸嗣〈漂浮–構築之詩〉絹印、壓克力盒，29.5 x 29.5 x 29.5 cm，共157顆，2022。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由朱銘美術館主辦的「方物－亞洲當代雕塑展」，邀請台灣與韓國兩位策展人劉俊蘭以及崔泰晚共同策畫，匯聚台灣、韓國、印尼、中國、日本、泰國、香港等地，共20位藝術家作品，即日起在朱銘美術館展至2025年1月12日。

羅懿君〈蔗渣飛彈〉甘蔗渣、菸草、硫磺粉、竹筌，2024。（記者董柏廷攝）

策展人劉俊蘭表示，提及雕塑，大家想到的是用物質材料做為媒介的空間藝術，物質對雕塑而言是非常重要的載體，本展重新審視人類與物質之間的關係，「展覽緊扣雕塑歷史的發展背景，卻希望透過新的『物質』概念思考，重新回應時代的問題。」

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崔泰晚指出，「方物」策展題目強調的是亞洲各國的地方性，透過各國藝術家的作品在共同展出，呈現亞洲的多元性，將過去被認為非雕塑的藝術也納入策展範圍，讓不同媒材打開觀者視野，豐富雕塑領域的想像。

參展作品中，可見不同媒材以及地方素材，包含竹子、織品、現成物、LED燈泡、塑膠和木材、大理石、絲綢、刺繡、植株等，呼應「方物」主題。譬如，台灣藝術家羅懿君的作品〈蔗渣飛彈〉，利用蔗渣製成飛彈造型的雕塑，一方面呈現甘蔗曾是台灣過去主要經濟作物，後來被拿來做為軍備燃料使用，另一方面，以美國售台的不同款型飛彈為雕塑原型，暗示地方物產與國際政治及權力之間的關係。

印尼藝術家哈索諾的裝置作品〈漫長旅程後遺留下的文化〉，靈感來自華裔印尼人的身分，作品主體是一艘懸吊在半空中、以竹編成的船，搭配在印尼蒐集、具有在地信仰與保留中國傳統文化特色的織品及現成物，呈現不同文化的遷移與融合。

日本藝術家大卷伸嗣〈漂浮–構築之詩〉利用細緻的絹網印刷技法將優雅的水波紋路印製在透明的壓克力板上，並堆疊成箱狀，讓人聯想起被雪覆蓋的風景以及記憶中層層疊疊的腦部皺褶，揭示人類複雜且不斷變動的心智。

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