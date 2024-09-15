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【藝週末．國際藝聞】大英博物館展出林布蘭作品〈搖籃裡沉睡的嬰兒〉

2024/09/15 05:30

林布蘭1645年作品〈搖籃裡沉睡的嬰兒〉。（大英博物館提供）林布蘭1645年作品〈搖籃裡沉睡的嬰兒〉。（大英博物館提供）

文／谷為陵

光影大師林布蘭（Rembrandt Harmenszoon van Rijn，1606-1669）被譽為17世紀荷蘭黃金時代最重要的畫家，靠著敏銳的觀察力與高超的技巧，總能惟妙惟肖地傳達人物的表情與姿態。大英博物館早在18世紀開始，就已經陸續收集了1000多幅林布蘭的版畫、72幅繪畫，以及300多幅他學生的作品。睽違35年後，今年初大英博物館再度收購1幅林布蘭的〈搖籃裡沉睡的嬰兒〉（A baby sleeping in a cradle）並公開展覽至10月6日。

這幅〈搖籃裡沉睡的嬰兒〉可追溯至1645年左右，林布蘭以黑色碳筆素描一個戴著帽子的嬰兒熟睡於搖籃中的景象，只用了幾筆簡單的線條，就完美捕捉嬰兒的神情。〈搖籃裡沉睡的嬰兒〉被認為是林布蘭在描繪自己的兒子提圖斯──雖然他出生於1641年，比畫中的嬰兒年紀要再大一些。這幅畫作原先是為私人收藏，因此，這回也是此畫作在200多年後首度亮相。

這次展覽還包括林布蘭在職業生涯中，不同時期的6幅兒童繪畫作品，以及其他尼德蘭繪畫中關於兒童的畫作，顯示當時的藝術家們從生活中找尋繪畫靈感，並以家庭主題作畫的方式。林布蘭對兒童生活的研究，展現出他在知名的〈夜巡〉及眾多的自畫像外，溫柔又可愛的一面。

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