【藝週末．國際藝聞】神祕黑鳥奇幻旅程 躍上美國MoMA牆面

塔達思卡在MoMA牆上留下巨型壁畫。（MoMA提供）

文／江青風

出生於巴西里約熱內盧的塔達思卡（Tadáskía，1993-），是年僅31歲的黑人跨性別藝術家，從小就喜歡閱讀及寫作，透過寫作與繪畫可以脫離現實、進入想像中的世界。塔達思卡擅長利用繪畫、雕塑和混合媒材，來闡明做為黑人跨性別女性的經歷所帶來的轉變與喜悅。

一般來說，博物館是不允許任何人在牆上畫畫，美國紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA）卻破天荒地讓塔達思卡在其街頭畫廊的牆上留下印記，做為最近一檔特展「專案：塔達思卡」（Projects: Tadáskía）的核心作品，展期至10月14日。塔達思卡對自己在美國的第1檔個人展覽相當用心，這回花了2週時間、在5位助理的協助下，以碳筆及粉彩共同於現場製作完成這幅大型的壁畫與雕塑。創作靈感來自一則17世紀的寓言，這隻神祕黑鳥由61張畫紙連接而成，藝術家以自由形式的繪畫加上包含葡萄牙語及英語的詩文組合，講述這位有翅膀的主角走向集體成長與自由的奇幻旅程。在每幅圖畫中，主角以不同影像現身，有時為新月、有時變為燦爛的太陽、有時又是模稜兩可的抽象樣態，在旋轉、彎曲的形狀中，呈現充滿活力又不安分的構圖。塔達思卡經常採用即興方法創作，有時甚至會在構圖時閉上眼睛，她認為繪畫就像愛情，千萬不能試圖掌控太多，在犯錯中修正錯誤與成長，在矛盾中建立和諧的關係。

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