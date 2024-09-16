【藝術文化】「試探邊界」客家藝術展 探索族群認同流動性

「認同的邊界」展區通過訪談與影像裝置，探索族群認同的流動性。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由客家文化基金會主辦的當代客家徵件展，以「都會客家」為核心，透過策展人張庭嘉的「試探邊界」展，邀集青年藝術家林思皓、張家瑋、廖婉妏、張凱傑等，以客家族群為圓心向外擴展，利用攝影、插畫、訪談記錄、文字，及工作坊等，探討全球化浪潮之下，不同族群在都市中的身分認同是如何消融與建立。即日起至11月3日，在客家文化主題公園客家文化中心3樓登場。

張庭嘉表示，認同是一種動態的過程，當用特定物件代表族群的印象，其實也限制認同的想像，他指出，展場中以藍白帆布取代客家花布，便是一例，「族群的自我認同不見得必須依賴特定的指涉，它可以從任何生活物件出發，也是我以生活感打造此展的原因之一。」

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展場以建築材料金屬錏打造展間，藉著當代居住環境特色聚焦「邊界」概念。其中，藝術家張家瑋和林思皓更以人類學式的田調訪談10組不同世代的受訪者，透過肖像拍攝與影像裝置，讓觀者實際感受族群認同如何因環境差異而產生變化。

協同策展人張乃予說明，過往客家族群隨時代背景造就出勤奮和節儉的標籤，雖能凸顯客家族群特色，但也容易讓大眾忽視其他特質，「包含客家族群在內，都市中的族群非常多元。每個人的文化認同隨著生活環境有了複合式的改變，尤其網路成為生活一部分，人們的邊界感更加模糊，因此，透過『試探』及『互動』，了解彼此內涵，而確立自己的認同。」

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