自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「試探邊界」客家藝術展 探索族群認同流動性

2024/09/16 05:30

「認同的邊界」展區通過訪談與影像裝置，探索族群認同的流動性。（記者董柏廷攝）「認同的邊界」展區通過訪談與影像裝置，探索族群認同的流動性。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由客家文化基金會主辦的當代客家徵件展，以「都會客家」為核心，透過策展人張庭嘉的「試探邊界」展，邀集青年藝術家林思皓、張家瑋、廖婉妏、張凱傑等，以客家族群為圓心向外擴展，利用攝影、插畫、訪談記錄、文字，及工作坊等，探討全球化浪潮之下，不同族群在都市中的身分認同是如何消融與建立。即日起至11月3日，在客家文化主題公園客家文化中心3樓登場。

張庭嘉表示，認同是一種動態的過程，當用特定物件代表族群的印象，其實也限制認同的想像，他指出，展場中以藍白帆布取代客家花布，便是一例，「族群的自我認同不見得必須依賴特定的指涉，它可以從任何生活物件出發，也是我以生活感打造此展的原因之一。」

展場以建築材料金屬錏打造展間，藉著當代居住環境特色聚焦「邊界」概念。其中，藝術家張家瑋和林思皓更以人類學式的田調訪談10組不同世代的受訪者，透過肖像拍攝與影像裝置，讓觀者實際感受族群認同如何因環境差異而產生變化。

協同策展人張乃予說明，過往客家族群隨時代背景造就出勤奮和節儉的標籤，雖能凸顯客家族群特色，但也容易讓大眾忽視其他特質，「包含客家族群在內，都市中的族群非常多元。每個人的文化認同隨著生活環境有了複合式的改變，尤其網路成為生活一部分，人們的邊界感更加模糊，因此，透過『試探』及『互動』，了解彼此內涵，而確立自己的認同。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應