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【藝術文化】「歌仔戲外台2.0」重製6檔經典好戲 10/26起高雄中山堂逢週末連演12場

2024/09/27 05:30

傳藝中心啟動「歌仔戲外台2.0」，12場好戲10月接連登場，圖為傳藝中心副主任陳修程（前排右3）、記者會主持人孫翠鳳（前排左4）與表演者合影。（傳藝中心提供）傳藝中心啟動「歌仔戲外台2.0」，12場好戲10月接連登場，圖為傳藝中心副主任陳修程（前排右3）、記者會主持人孫翠鳳（前排左4）與表演者合影。（傳藝中心提供）

〔記者黃佳琳、凌美雪／綜合報導〕外台戲是歌仔戲最親民、普遍的演出形式，國立傳統藝術中心為鼓勵民間劇團重塑經典外台劇目，推出「歌仔戲外台2.0」展演計畫，從全國嚴選6支團隊，自10月26日起，超過1個月時間，每逢週末在高雄左營區中山堂劇場接力演出，將連演12場，讓這些經過淬鍊的經典劇目，再重新呈現給全國的戲迷朋友。

「歌仔戲外台2.0」展演計畫宣告記者會，特別邀請歌仔戲無敵小生孫翠鳳擔任主持人。（傳藝中心提供）「歌仔戲外台2.0」展演計畫宣告記者會，特別邀請歌仔戲無敵小生孫翠鳳擔任主持人。（傳藝中心提供）

傳藝中心昨（26）日在高雄中山堂劇場舉辦宣告記者會，特別邀請歌仔戲無敵小生孫翠鳳擔任主持人。孫翠鳳說，雖然演出外台戲很辛苦，但知道「歌仔戲外台2.0」的意義在輔導國內歌仔戲提升、精進經典戲作的演出，讓後代甚至讓全世界都能觀賞到歌仔戲之美與魅力，這是她責無旁貸的志業。

新藝芳歌劇團演出《終南鬼雄》。（記者黃佳琳攝）新藝芳歌劇團演出《終南鬼雄》。（記者黃佳琳攝）

「歌仔戲外台2.0」鼓勵劇團將經典的外台戲或舊有編製據目重新製作，結合當代演出語彙，包含整合劇本修編、導演編排、音樂定譜、視覺設計等重現經典戲碼，讓老戲也能有新絕活，呈現與時代同步的新樣貌。傳藝中心副主任陳修程表示，透過這次「歌仔戲外台2.0」的徵選，脫穎入選的劇團運用劇場的技術與概念的調整，將劇團的看家戲或新編作品完整呈現，讓外台戲再回到廟埕的時候更加精采。

此次入選的6支團隊，分別是10月26、27日由新藝芳歌劇團演出《終南鬼雄》；11月2、3日是一心戲劇團的《江山換美人》；11月9、10日換明華園日字戲劇團演出《乞願女神》；11月16、17日則是大地華園劇團的《俠女飛星》；11月23、24日由繡花園戲劇團接力演出《封神榜三：紂王刀劈姜桓楚，南侯求凰伐朝歌》；最後是11月30日及12月1日由勝秋戲劇團的《烏江恨》壓軸。

演出地點在高雄中山堂劇場（左營區實踐路71號），陳修程期許中山堂劇場能成為南部看歌仔戲與朝聖的新聖地，讓歌仔戲做為本土劇種，在眾人的支持下能夠更加發揚光大，因此，傳藝中心也規畫多項購票優惠措施。詳見OPENTIX售票系統。

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