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【藝術文化】探究生命中的特殊經歷 「第25小時」基美館展出

2024/09/27 05:30

伊凡．克萊達特、可可．佩蒂皮耶《蔓舞奇境》金屬、泡棉、布料，尺寸依場地而定。（記者董柏廷攝）伊凡．克萊達特、可可．佩蒂皮耶《蔓舞奇境》金屬、泡棉、布料，尺寸依場地而定。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由基隆美術館主辦的「第25小時」展覽，邀請藝術家林裕軒和黃郁捷擔任共同策展人，邀集來自法國、德國、台灣、日本、馬來西亞、香港與韓國等7個國家，共17組藝術家的作品，透過生命中殊異的特別經驗為創作主題，探討人與社會之間相互影響的關係。法國藝術家雙人組伊凡．克萊達特與可可．佩蒂皮耶（Yvan Clédat & Coco Petitpierre）獲龐畢度中心委創的《蔓舞奇境》則是此次展出亮點。即日起至12月1日，在基隆美術館展出。

高雅婷《以母之名》絲、棉、毛料、玻璃珠、毛線、人造珍珠，124 x 444公分。（記者董柏廷攝）高雅婷《以母之名》絲、棉、毛料、玻璃珠、毛線、人造珍珠，124 x 444公分。（記者董柏廷攝）

策展人林裕軒表示，今年初在日本Tokyo Arts and Space進行駐村計畫時，研究台灣與日本面對自然災難到人造災難的應變方法，以及勞動與政治層面的不同解讀，而生出策畫此展的雛形，「藝術家因不同災害如地震、Covid-19疫情等，或是懷孕、勞動傷害等個人極端經驗，而被迫改變生活常態，進而影響創作，再透過作品反映出不同的身體記憶與個人心靈思索，延伸出不同的經驗時空，與對未來的想像，給出很不同的思考途徑。」

譬如日本藝術家下道基行的攝影作品《橋》，即是在311大地震後展開的拍攝計畫，拍攝放置在各地路邊排水溝上的「板子」，以微觀視角，推究連結自然與人類生活的思索；台灣藝術家高雅婷作品《以母之名》用刺繡與拼布材質將受孕經驗結合神話、夢境等敘事，將「全身血管圖」轉化成植物花園造型，回應母性的蓬勃情緒。

其中，《蔓舞奇境》最初由法國龐畢度藝術中心委託藝術雙人組伊凡．克萊達特與可可．佩蒂皮耶製作，此作品獲龐畢度藝術中心許可首度來台展出，透過一座約2層樓高藤蔓植物造型的大型互動雕塑裝置，邀請觀眾與展件自在互動，觀眾可身著彩色穿戴裝置，跟隨展牆上的舞蹈教學影片互動，創造空間與身體互動特殊經驗。展覽詳詢基隆美術館官方臉書。

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