【藝術文化】當代館青年藝術計畫 Beta+、熱影像雙展開幕

楊子強《電子傳送門之貳號專案：朱銘2024》，現地創作裝置，尺寸依場地而定，2024。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館（以下簡稱當代館）推行青年藝術計畫邁入第4年，今年推出的2檔展覽「Beta+」及「熱影像」，分別由台法籍策展雙人組邱杰森與莫珊嵐，以及獨立策展人陳韋綸策畫。即日起至12月29日，在當代館1、2樓展出。

位於1樓展區的「Beta+」展以數位技術和新媒體為背景，聚焦當今社會瞬息萬變的科技與視覺文化，由邱杰森與莫珊嵐擔任策展人。邱杰森說明，「Beta+」展聚焦「即時性」的概念，「多件作品並非預先設定好的，而是通過互動與隨機性創作，在展覽期間不斷被構建和重組。」共同策畫展覽的策展人莫珊嵐補充：「展出的作品邀請觀眾積極參與互動，同時希望引發反思，在這個資訊爆炸的時代，什麼是『完成』？」

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展覽匯集來自蒙古、法國、新加坡和台灣等國的9組藝術家，包含孟克波洛兒．干波爾德、林育正、瑪莉．哈維爾、克萊蒙．菲利普 、超級浪、黃萱、楊子強、鄧雯馨、鍾興賦，以多樣媒材與創作手法，展現當代空間、環境與視覺文化的多重面向。

2樓展區「熱影像」以網路世界中的影像環境為背景，探討在資訊洪流中被塑造的想像世界，如何影響社會的認知價值。策展人陳韋綸說明，此次計畫延續過去策展與研究的脈絡，以「網路」為框架，「由於社群媒體Threads以及短影音的蓬勃，顯現影像時代進入未曾遇見的狂熱狀態，希望藉此展覽推動思考：在無法辨認真偽的資訊洪流中，究竟產生了什麼？」

展覽匯集西班牙、澳洲、台灣等9組藝術家，包含丹尼爾．卡諾加、吳宜曄、吳梓安、李亦凡、李勇志、致穎、馬修．格里芬 、莊培鑫、許哲豪，探討影像媒介的轉變與變異，揭示現代科技如何形塑人們的欲望與感知。展覽詳詢當代館官網。

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