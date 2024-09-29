【藝術文化】2024新文化運動月北署很有事 揭日治警察面紗

藝術家蔡旻翰以木材與機械結構，仿製生物的肌理、骨骼創造《業》（前），呼應展題「南無警察大菩薩」；浮世繪藝術家吳欣慈則以1920年增員警察為意象繪製背板。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦的「2024新文化運動月」以「北署很有事」為題，雙關呈現1920年代曾於北署工作的警務人員多面樣貌。活動自古蹟建築「台灣新文化運動紀念館」出發，透過「南無警察大菩薩」特展，延伸舉辦論壇、戲劇、市集、音樂會、書展及走讀等。

「北署大人參上」展區，由浮世繪藝術家吳欣慈繪製12座1920至1945年北署署長們的屏風。（記者董柏廷攝）

台北市文化局副局長陳譽馨表示，北署做為1933年落成的日本時代建築，文化局於2014年接手後進行修復，並於2018年轉型為「台灣新文化運動紀念館」，將每年10月定為「新文化運動月」，以傳承新文化運動的精神。此次成為新文化運動月的主題，既展現文化局在文化資產保存和維護方面的努力與成果，也為活動注入新意與亮點。

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「南無警察大菩薩」特展邀請陳慕天策畫，以《大人本事》一書為研究基礎，並沿用1926年台北州警察衛生展覽會海報〈南無警察大菩薩〉形象，聚焦在當年日本政府塑造一手持刀、一手拿佛珠，意圖神格化的「萬能警察」，分別以4個展區「萬能警察大人」、「北署大人參上」、「北署搜察畫報」及「大人全面監控中」，跳脫殖民地的單一視角，構築日治時期北署及警察的立體性，呈現文化資產再利用的深層意涵與更完整的時代風貌，透過沉浸式策展，結合古蹟建築的歷史，展現署長、執勤員警與北警署所在地大稻埕的種種故事。

2024新文化運動月不僅帶來一系列精采活動，由「嚎哮排演」製作的喜劇歷史《春風得意樓》，於10月18、19日在台北市中山堂光復廳上演。此外，亦將與在地攜手合作，共同展現大稻埕的獨特文化能量，舉辦夜間限定活動與音樂市集。

特展即日起至明年8月10日在台灣新文化運動紀念館2樓登場；其餘活動自即日起至10月底陸續舉辦，詳詢台灣新文化運動紀念館粉絲專頁。

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