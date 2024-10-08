【藝術文化】台日串連動漫IP展 「台漫満開 ‧ 百花繚乱」11日登場

文化部長李遠（中）、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（左3）與多位台灣漫畫家合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣漫畫近年在素有「漫畫界諾貝爾獎」之稱的日本國際漫畫賞中屢創佳績，文化部與日本角川武藏野博物館合作，將於10月11至27日赴日，串連日本漫畫產業的跨域端、通路端等，舉辦「－BLOSSOM－台漫満開．百花繚乱」，以漫畫產業鏈的概念，展出台灣漫畫家的作品及跨域成果。

台灣漫畫家MAE與日本漫畫家ためこう合作繪製的CP組合。（記者凌美雪攝）

文化部昨（7）日在台灣漫畫基地舉辦展前記者會，文化部長李遠表示，文化部自2018年開始漫畫輔導金政策，以2018至2027年做為台灣迎向「台漫新時代」的重要時刻，加上去年成立國家漫畫博物館籌備處，「台漫應該開始走向收成時刻」，政府也將持續展現支持台漫成為台灣產業的決心。

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「－BLOSSOM－台漫満開．百花繚乱」展共分2個展區，位於埼玉縣的「角川武藏野博物館」將展出10部獲得「日本國際漫畫賞」肯定的台漫作品，同時展出台漫跨域應用實績，如改編成真人劇、廣播劇、遊戲、桌遊等多樣化IP的40部台漫作品，展現台漫IP跨域日漸成熟的成果。展覽開幕當天，為本次展覽繪製「台灣日常風景」原創畫作的常勝、高妍、AKRU、星期一回收日、簡嘉誠、韋蘺若明等6位台灣漫畫家，也將親自出席。

第2展區是座落於東京三大副都心之一、日本最大的動漫商品連鎖品牌「安利美特池袋本店」，展出13部台灣具代表性的BL（Boys’ Love）及GL（Girls’ Love）作品。台灣漫畫家MAE將於10月18日晚上，與日本同為知名BL漫畫家的ためこう進行聯名座談會。昨天特別公開兩人合作繪製的作品，由ためこう《菈菈的婚禮》主角「菈姆丹」及MAE《觸摸的練習契約》主角陸延賀，呈現獨一無二的CP組合。

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