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【藝術文化】兒藝中心空間的一堂課 大玩空間結構基本元素

2024/10/13 05:30

「空間的一堂課：點線面」展場設置互動區，供參觀者透過不同媒材體驗結構樂趣。（記者董柏廷攝）「空間的一堂課：點線面」展場設置互動區，供參觀者透過不同媒材體驗結構樂趣。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館兒童藝術教育中心主辦的「空間的一堂課：點線面」教育計畫，以「點線成面」為主題，由策展人郭姿瑩策畫，解構建築空間的基本結構元素，規畫5個互動裝置區域及1個空間體驗室，透過台灣與日本6位藝術家作品探索空間體驗與思考，即日起在北美館兒藝中心登場。

北美館館長王俊傑表示，展覽從當代藝術角度出發，企圖讓兒童在接受藝術洗禮的同時，激發創造力跟想像力。值得留意是康雅筑的「遺忘的線之城市風景」系列作品，藝術家募集民眾家中剩餘的毛線與未完成的織物，以此做為織毯畫的媒材，次此展出3件作品，分別再現紅色鐵皮屋頂、綠色自行車道、被砍伐的行道樹切面等城市一隅，透過一針針編織成線，再成面的過程，連結平面作品及不斷變化中的城市空間記憶。

此外，展覽延續北美館今年3月的「摩登生活：台灣建築1949–1983」展挑出3個台灣建築案例：台北市立美術館、東海大學路思義教堂及台灣大學農業陳列館，發展出不同的藝術品跟互動裝置，讓觀眾亦能從日常生活中感受空間元素交織出的無限可能。展覽詳詢北美館兒藝中心官網。

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