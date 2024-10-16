【藝術文化】國台交11月啟程歐巡 攜手曾宇謙以樂會友 讓奧地利及捷克「聽見台灣」

曾宇謙將在國台交歐巡中，演出韋瓦第《四季》小提琴協奏曲及《貝多芬小提琴協奏曲》。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NTSO國立台灣交響樂團將於11月啟程赴歐洲巡演，首站奧地利由NTSO弦樂團及小提琴家曾宇謙組成的小團先行，11月1日在維也納布拉姆斯廳演出後，轉赴捷克演出2場，5日與大團會合，進行2場大型演出，並將首登布拉格史麥塔納廳。這也是國台交團長劉玄詠轉任奧地利大使前，最後一次帶團歐巡，可說意義非凡。

指揮過許多世界頂尖樂團的指揮家大植英次，將率國台交歐巡。（國台交提供）

近年台灣與捷克雙邊交流頻繁，身為台灣歷史最悠久的交響樂團，劉玄詠表示，今年歐巡特別感謝文化部支持，為期10天的行程中，安排了5場演出，藉以開拓音樂文化外交，將台灣音樂品牌推展至全世界，也盼藉由此次出訪，讓台、捷兩國開啟更多的合作可能。

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此次巡演主要在捷克的4個不同場館演出，包括NTSO弦樂團與曾宇謙組合的「聽見台灣」2024NTSO歐洲以樂會友交流音樂會，將分別於11月3日下午在捷克特爾奇莊園閣樓大廳、4日晚間在捷克奧斯特拉瓦大學音樂與美術學院 Chamber Hall演出；緊接著NTSO全團的交響音樂會，由大植英次指揮，攜手曾宇謙共同呈獻，將先於11月5日在捷克赫拉德茨克拉洛韋愛樂廳演出，最後於11月8日晚間在捷克布拉格史麥塔納廳，為歐巡畫下完美句點。

在曲目安排上，劉玄詠指出，NTSO弦樂團將結合曾宇謙演出韋瓦第《四季》小提琴協奏曲，以及台灣作曲家施捷與陳樹熙的作品；至於全團的演出，則將以共同慶祝捷克作曲家史麥塔納（B. Smetana）200週年誕辰為主題，呈獻他的喜歌劇《被出賣的新娘》序曲，以及由曾宇謙演出他備受好評的《貝多芬小提琴協奏曲》，另也加入台灣作曲家李元貞的《思想 阿里山的歌聲》，以及史特拉溫斯基的《火鳥組曲》。

此外，國台交也將進行2場行前音樂會，分別是10月26日下午在衛武營音樂廳演出「曾宇謙的貝多芬協奏曲」（詳詢MNA牛耳藝術）；10月27日下午在苗栗縣苗北藝文中心演藝廳，呈獻「聽見台灣」NTSO交響音樂會（詳詢Opentix）。

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