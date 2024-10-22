【藝術文化】2024台灣工藝獎揭曉 游嘉萍《轉生I》、康怡茜《竹藝六想》獲首獎

康怡茜《竹藝六想》獲工藝設計組一等獎。（工藝中心提供）

〔記者陳鳳麗、董柏廷／綜合報導〕台灣工藝界奧斯卡獎「台灣工藝獎」，昨（21）日公布今年得獎名單，去年首獎從缺的「創作獎」，今年分成工藝美術和工藝設計兩組，各由游嘉萍的《轉生I》和康怡茜的《竹藝六想》獲一等獎；而長期支持協助工藝創作的「協作獎」，則由南投陶藝家林清河等5組個人或團體獲獎。

游嘉萍《轉生I》獲工藝美術組一等獎。（工藝中心提供）

由國立台灣工藝研究發展中心辦理的「台灣工藝獎」今年總計收到414件報名，作品由來自學界、設計界、工藝界及產業界等組成的專業評審團嚴謹審查並經初選及複決選過程，最終選出58件創作獎入選作品及5案協作獎案件。

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工藝中心主任陳殿禮指出，本屆台灣工藝獎「創作獎」以「自然、循環、永續」為訴求，旨在透過工藝創作思考當代及未來環境的挑戰，從工藝材料、技術、觀念、精神及應用等多元面向呼應當代思潮。其中「創作獎」分設為「工藝美術組」和「工藝設計組」兩組，前者強調以材質、技法、造型或以獨特理念等表現為主，後者則聚焦於具量化生產及市場銷售潛力的作品，兩組不同類型的工藝創作得以展現其獨特的工藝價值。

今年工藝美術組一等獎由游嘉萍的金工創作《轉生I》獲得，作者展現其精湛的金屬工藝技術，僅以銅為媒材模擬動物的肢體型態、皮革肌理及其逐漸毀壞黑化、寫實的草葉等植物造型，以隱喻轉化等表現形式來傳達個人對生命課題的看法。工藝設計組則由康怡茜的《竹藝六想》拿下一等獎，以三角形與菱形圖案為設計靈感，打造6款竹製手提包，展現細竹編、手工苧麻織布、漆藝的變塗技法，並搭配包型的三角立體檜木拼板等，除融入賽德克族經典的織作技藝，也導入現代化的機械加工技術。

「創作獎」的二等、三等獎和新光三越特別獎，工藝美術組分別為余成忠《生命的構築》、謝佳珍《蛻變》，以及祈拾工作室《融》；工藝設計組則為謝亘洲《窗盤》、吳建緯《自然盛宴》，以及韓昌志《咖啡三重奏》。

今年的「協作獎」得獎者分別為：陶藝家林清河、纏花工藝家林佩瑩，以及台南市竹會、高雄市寶來人文協會、紅琉璃有限公司。

本屆所有得獎者將於11月29日下午在台灣藝術教育館南海劇場接受頒獎。創作獎入選作品和5項協作獎案件將於11月底至114年1月，在新光三越台北信義新天地A9館，以及新光三越台中中港店接續展出。

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