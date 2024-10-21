工藝界奧斯卡「台灣工藝獎」揭曉 游嘉萍、康怡茜獲首獎

台灣工藝獎創作獎中的工藝設計組一等獎，由康怡茜的「竹藝六想」，即6款竹製手提包拿下首獎。（台灣工藝中心提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣工藝界奧斯卡獎「台灣工藝獎」，今天公布今年得獎名單，去年首獎「一等獎」從缺的「創作獎」，今年分成工藝美術和工藝設計2組，各由游嘉萍的「轉生I」和康怡茜的「竹藝六想」獲得；而長期支持協助工藝創作的「協作獎」，則由南投陶藝家林清河等5組個人或團體獲獎。

由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「台灣工藝獎」，有414件報名，最後選出58件創作獎入選作品及5案協作獎案件。 今年「創作獎」再分成工藝美術組和工藝設計組，工藝美術組強調以材質、技法、造型或以獨特理念等表現為主，工藝設計組聚焦於具量化生產及市場銷售潛力的作品。

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工藝中心指出，獲工藝美術組一等獎是游嘉萍的「轉生I」，該作品以銅為媒材，模擬動物的肢體型態、皮革肌理及其逐漸毀壞黑化、寫實的草葉等植物造型，傳達個人對生命課題的看法。

工藝設計組一等獎由康怡茜的「竹藝六想」獲得，創作者以三角形與菱形圖案為設計靈感，打造6款竹製手提包，展現細竹編、手工苧麻織布、漆藝的變塗技法，融入賽德克族織作技藝。

今年的「協作獎」分別為：陶藝家林清河、纏花工藝家林佩瑩，以及台南市竹會、高雄市寶來人文協會、紅琉璃有限公司。

游嘉萍的「轉生I」獲得台灣工藝獎的工藝美術組一等獎。（台灣工藝中心提供）陶藝家林清獲得台灣工藝獎的協作獎。（台灣工藝中心提供）

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