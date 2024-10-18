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首座9米巨型樂高人現身！悠閒撐傘坐落衛武營

2024/10/18 15:27

9米巨型樂高人現身高雄衛武營，歡迎家長帶著大小朋友一同前來拍照打卡體驗活動。（記者李惠洲攝）9米巨型樂高人現身高雄衛武營，歡迎家長帶著大小朋友一同前來拍照打卡體驗活動。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕樂高是世界上最有名的積木玩具，樂高不只是小朋友的玩具，並結合許多知名電影，樂高就會推出相應主題玩具，讓許多大人、小孩甚至玩家收藏成為夢幻逸品，而樂高為了鼓勵孩子們用積木創作出屬於它們自己的世界，並將童心與藝術結合，在高雄衛武營藝術中心舉辦「玩心放大招」創意超能力活動，其中最亮眼吸晴的就是一座高9米巨型撐傘的樂高人首度亮相，這次的活動主題以「降溫」為出發點，加上需要大型場地來搭建巨型樂高，台灣樂高首次於衛武營舉辦的大型活動。

這次活動一同邀請大小朋友發揮創意來挑戰4大關卡，並拼砌出任何降溫的物品，第一關玩玩樂親子拼砌區，大小朋友用現場樂高組裝出可以降溫的道具，像是西瓜、冰棒、電風扇等等；第2關美美照拍貼區，大小朋友可以將拼好的樂高帶來一同合照，之後機器將會洗出照片作為紀念；第3關吹吹風扇互動區，用自己做好的樂高，投入巨大的驅動大大風扇，樂高風扇就會啟動降溫，最後一關乘乘涼樂高人撐傘，與巨大樂高人自拍合照後，上傳至個人社群網站，即可獲得「樂高降溫超能扇」乙份。

即日起，前1000名填寫體驗問卷並完成活動關卡，就有機會獲得樂高授權專賣店免費體驗自製樂高迷你人偶工廠乙次，並加碼兌換卷買滿499元，現場可以折抵50元，將獨一無二的樂高人偶及新心儀樂高玩具帶回家，讓大小朋友憑藉天馬行空的創意與手中的積木，讓生活變得更好玩更有創意。

活動時間10月18日至11月10日止

地點：高雄衛武營國家藝術文化中心北廣場

時間：週一至週五16：00至20：00、週六、週日13：00至20：00

9米高巨型樂高人現身高雄衛武營，可愛吸晴程度爆表！（記者李惠洲攝）9米高巨型樂高人現身高雄衛武營，可愛吸晴程度爆表！（記者李惠洲攝）大小朋友發揮自己的創意，用樂高組裝成屬於自己的「降溫」樂高玩具。（記者李惠洲攝）大小朋友發揮自己的創意，用樂高組裝成屬於自己的「降溫」樂高玩具。（記者李惠洲攝）大小朋友發揮自己的創意，用樂高組裝成屬於自己的「降溫」樂高玩具。（記者李惠洲攝）大小朋友發揮自己的創意，用樂高組裝成屬於自己的「降溫」樂高玩具。（記者李惠洲攝）大小朋友發揮自己的創意，用樂高組裝成屬於自己的「降溫」樂高西瓜。（記者李惠洲攝）大小朋友發揮自己的創意，用樂高組裝成屬於自己的「降溫」樂高西瓜。（記者李惠洲攝）美美照拍貼區，大小朋友進入巨大樂高積木箱，裡頭可以將組好的樂高積木帶來一同合照，之後機器將會洗出照片作為紀念。（記者李惠洲攝）美美照拍貼區，大小朋友進入巨大樂高積木箱，裡頭可以將組好的樂高積木帶來一同合照，之後機器將會洗出照片作為紀念。（記者李惠洲攝）吹吹風扇互動區，巨大的驅動大大風扇，將自己做好的樂高投入就會啟動風扇降溫。（記者李惠洲攝）吹吹風扇互動區，巨大的驅動大大風扇，將自己做好的樂高投入就會啟動風扇降溫。（記者李惠洲攝）即日起前1000名填寫體驗問卷並完成活動關卡，就有機會獲得樂高授權專賣店免費體驗自製樂高迷你人偶工廠乙次，並加碼兌換卷買滿499元，現場可以折抵50元，將獨一無二的樂高人偶及新心儀樂高玩具帶回家。（記者李惠洲攝）即日起前1000名填寫體驗問卷並完成活動關卡，就有機會獲得樂高授權專賣店免費體驗自製樂高迷你人偶工廠乙次，並加碼兌換卷買滿499元，現場可以折抵50元，將獨一無二的樂高人偶及新心儀樂高玩具帶回家。（記者李惠洲攝）

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