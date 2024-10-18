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〈橄欖樹〉作曲家李泰祥告別10週年 衛武營推紀念特展及音樂會致敬

2024/10/18 14:06

左起國立傳統藝術中心副主任梁晋誌、「夢土上的李泰祥」告別10週年紀念特展策展人張忘、玉山文教基金會執行長王志成、衛武營藝術總監簡文彬、李泰祥公子歌手李奕青、李泰祥兒媳歌手林芊君、歌手桑布伊、高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌。（記者陳文嬋攝）左起國立傳統藝術中心副主任梁晋誌、「夢土上的李泰祥」告別10週年紀念特展策展人張忘、玉山文教基金會執行長王志成、衛武營藝術總監簡文彬、李泰祥公子歌手李奕青、李泰祥兒媳歌手林芊君、歌手桑布伊、高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「台灣作曲家系列」今年以〈橄欖樹〉作曲家李泰祥為焦點，即日起至11月17日推出「夢土上的李泰祥」告別10週年紀念特展，見證音樂大師傳奇一生，並於11月16日舉辦「不要告別」李泰祥10週年紀念音樂會，邀請他的子弟兵許景淳、殷正洋等歌手用歌聲向大師致敬。

李泰祥生前曾任職台北市立交響樂團、台視交響樂團首席小提琴及國立台灣交響樂團指揮等，民歌運動時期在詩人余光中啟發下，以古典音樂寫下藝術性極高流行歌曲〈橄欖樹〉、〈你是我所有的回憶〉等膾炙人口作品傳唱至今，後來身患重病仍創作不輟獲頒國家文藝獎，用音樂和韌性向世人展示生命韌性與藝術永恆。

衛武營藝術總監簡文彬表示，台灣作曲家系列是與國立傳統藝術中心台灣音樂館的館際合作計畫，5年來一起遇見過6位台灣音樂大師，期透過展覽和音樂會方式，讓音樂走出象牙塔，讓大眾了解藝術並非遙不可及，進而讓藝術成為生活一部份，李泰祥老師就是這樣的典範，他的作品涵蓋古典音樂跨界創新、民族流行音樂、電影配樂、音樂劇、舞劇等，是台灣早期跨界先驅之一，也因為許多民歌創作，讓台灣人更容易親近音樂，在他逝世10週年之際，期盼透過展覽和音樂會，讓更多人認識這位傑出音樂家。

「夢土上的李泰祥」告別10週年紀念特展即日起至11月17日，於衛武營藝術迴廊展出，李泰祥家屬及策展人張忘將以4個展區呈現，透過文物、照片、紀錄片及經典作品影音播放等形式，展示他受古典樂薰陶，開創台灣實驗、新民風音樂、經典民歌與流行音樂等多樣型態作品心境，以及他對音樂熱愛與展望，讓民眾了解大師「為音樂而活」一生的熱情與夢想。

衛武營將於11月16日由李泰祥相識30年好友張忘，以及弟子許景淳共同主講「愛在音符中」專題講座；並舉辦李泰祥十週年紀念音樂會，由指揮張尹芳領軍高雄市交響樂團，並邀請李泰祥大師弟子與家屬同台獻聲，演出〈旅程〉、〈走在雨中〉、〈你是我所有的回憶〉、〈橄欖樹〉、〈歡顏〉、〈告別與不要告別〉、〈自彼次遇到妳〉等多首耳熟能詳曲目，帶給大眾難以忘懷音樂饗宴，一同懷念音樂生命鬥士。

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