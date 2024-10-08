【藝術文化】《大口呼吸吧！衛武營！》10/10首映 致敬先行者

衛武營製作《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄片，向已故曾貴海醫師等先行者致敬。圖為衛武營藝術總監簡文彬（右4）與曾貴海醫師夫人曾黃翠茂（左4）等人合影。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營軍營歷經已故曾貴海醫師等人32年前開始推動的綠色革命，蛻變為全球最大單一屋頂劇院及衛武營都會公園，過程令人感動！衛武營推出《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄片向先行者致敬，將於10月10日「Open House」舉辦首映會，讓民眾了解衛武營前世今生。

動畫紀錄片裡訪談今年8月離世的曾貴海醫師，以及高雄市長陳其邁、建築師盧友義、高市客家文化事務基金會副執行長蔡幸娥等人，詮釋以曾貴海為首的衛武營公園促進會，和平推動理念改變社會，完成綠色之夢，成為現今社會運動典範。

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衛武營昨（7）日舉辦試映會，曾貴海醫師夫人曾黃翠茂攜子女到場，她表示，衛武營綠色革命是曾醫師對高雄土地的第一個夢，曾醫師生前對於衛武營現況很滿意，家人看了動畫紀錄片也很感動，期許衛武營更茁壯，生生不息延續下去。

陳其邁也錄製一段影片，他說，大家很關注衛武營議題，他在擔任立委期間推動修法，把理想付諸實現，看著高雄從文化沙漠到演唱會之都，甚至設立國家級藝文中心，逐漸變成台灣多元文化象徵城市。

藝術總監簡文彬感佩促成衛武營的前輩們堅持及努力，讓高雄擁有眾人的公共場域，這也是衛武營秉持眾人的藝術中心宗旨，讓藝術融入常民生活，也實現了先行者打造高雄宜居城市的期待。

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