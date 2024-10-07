（影音）《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄片10/10首映會 向曾貴海等人致敬

左起為《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄片導演阮慕箴、曾貴海醫師女兒曾庭妤、曾貴海醫師兒子曾澤民、曾貴海醫師夫人曾黃翠茂、衛武營藝術總監簡文彬、高雄市客家文化事務基金會副執行長蔡幸娥、衛武營公園促進會成員黃輝榮、「台灣吧」公司執行長蕭宇辰。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市衛武營軍營歷經已故曾貴海醫師等人32年前推動綠色革命，蛻變為全球最大單一屋頂劇院及衛武營都會公園，更促成高雄市成為六都中最多公園綠地城市，推動過程艱辛令人感動，衛武營攜手「台灣吧」公司製作《大口呼吸吧！衛武營！》動畫紀錄片向先行者致敬，將於10月10日「Open House」舉辦首映會，讓民眾了解衛武營的前世今生，每萬人擁有10.99公頃公園綠地，感受得來不易宜居環境的幸福。

動畫紀錄片除了以動畫繪製搭配生動旁白外，也訪談今年8月離世的曾貴海醫師、高雄市長陳其邁、建築師盧友義及高雄市客家文化事務基金會副執行長蔡幸娥等人，詮釋以醫師曾貴海為首衛武營公園促進會，透過和平推動理念展現民意，改變社會完成綠色之夢，成為現今社會運動典範。

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衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（右）向曾貴海醫師夫人曾黃翠茂獻花致意。（記者陳文嬋攝）

衛武營國家藝術文化中心今舉辦試映會，衛武營公園促進會成員齊聚，已故曾貴海醫師夫人曾黃翠茂及子女也到場，她表示，衛武營綠色革命是曾醫師對台灣、高雄這塊土地第一個夢，他除了看診之外，大部分心力投入社會運動，實現一個又一個對台灣這塊土地的夢想，曾醫師生前對於衛武營現況很高興、滿意，動畫紀錄片完成他的遺願，家人看了很感動，期許衛武營能更茁壯，生生不息延續下去。

市長陳其邁也錄製一段影片表示，大家很關注衛武營議題，過去擔任立委推動修法，要求中央把衛武營劃成自然公園，把大家理想付諸實現，高雄從文化沙漠到演唱會之都，甚至設立國家級藝術文化中心，逐漸變成台灣多元文化的象徵城市。

高雄市客家文化事務基金會副執行長也是衛武營公園促進會成員蔡幸娥指出，衛武營綠色革命迄今32年，高雄32年前需要公園，如今需要歷史紀錄與故事傳授，她肯定衛武營國家藝術文化中心以藝文中心角度，全觀重現建構高雄城市歷史很重要。

衛武營藝術總監簡文彬說，衛武營國家藝術文化中心2018年啟用至今，很感佩曾貴海醫師及促成衛武營前輩們的堅持及努力，讓高雄能擁有眾人的公共場域，這也是衛武營秉持「眾人的藝術中心」宗旨經營藝文場館最大動力，也是衛武營每年10月舉辦Open House系列活動原因之一，讓藝文場館除了沒有圍牆外，藝術融入民眾生活妝點更多色彩，實現先行者打造高雄宜居城市期待。

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