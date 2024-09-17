【藝術文化】巴洛克獨奏家樂團首邀朱利安．拉斐爾 10月共演「和諧」

法國大提琴家朱利安．拉斐爾。（巴洛克獨奏家樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴洛克獨奏家樂團每年邀請國際大師來台合作，今年邀請到法國大提琴家朱利安．拉斐爾（Victor Julien-Laferrière）首度來台演出。將於10月24日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳、27日在松菸誠品表演廳，舉辦「和諧」音樂會。

結合國內眾名家的巴洛克獨奏家樂團。（巴洛克獨奏家樂團提供）

巴洛克獨奏家樂團表示，朱利安．拉斐爾是21世紀法國最重要的大提琴家之一，他於2017年獲得伊莉莎白女王國際音樂比賽首獎後，演出邀約至今不曾間斷；其細膩飽滿的演奏風格，將每一個音符都賦予生命力，不僅擅長演奏浪漫派和現代樂派的作品，更是對於巴洛克音樂有著獨特的理解和深入的研究。此外，他還於2021年創立了樂團（Consuelo Orchestra）並擔任指揮，成為一位全方位的音樂家。

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拉斐爾特別為此次音樂會選擇了巴赫（J. S. Bach）、鮑凱利尼（Luigi Boccherini）、韋瓦第（Antonio Vivaldi）和艾曼紐．巴赫（Carl Philipp Emanuel Bach）的作品。其中，鮑凱利尼和艾曼紐．巴赫的協奏曲，都是專門為大提琴而作，展現了大提琴豐富的音域和表現力；韋瓦第的協奏曲則進一步融合了小提琴和兩支大提琴的合作，使樂器之間的對話更加豐富精采。

巴洛克獨奏家樂團指出，協奏曲在巴洛克和古典時期非常流行，特別強調獨奏者與樂團之間的對比與合作。這些作品不僅表現出拉斐爾高超的大提琴技巧和音樂性，也充分展現拉斐爾以指揮身分帶領樂團的能力，期望帶給台灣觀眾優美和諧的音樂饗宴。

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