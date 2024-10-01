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【藝術文化】曉劇場改編黃春明作品 《魚．貓》10/12衛武營演出

2024/10/01 05:30

曉劇場《魚》曾在2019年登上英國愛丁堡藝穗節。（衛武營提供）曉劇場《魚》曾在2019年登上英國愛丁堡藝穗節。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營推動劇場文化平權及共融，將於10月12、13日推出曉劇場作品《魚．貓》，導演鍾伯淵改編小說家黃春明短篇作品〈魚〉、〈溺死一隻老貓〉，邀請聽障及劇場演員共同演出，融合華語、台語、手語、偶戲等手法，呈現親情和土地之愛。

曉劇場《貓》表現農村淳樸韌性，衝突中有愛，淚中有笑。（衛武營提供）曉劇場《貓》表現農村淳樸韌性，衝突中有愛，淚中有笑。（衛武營提供）

衛武營致力打造文化平權，陸續舉辦多場共融參與式活動，如「樹洞電音董茲董」音樂派對、大耳朵無聲電影放映專場，以及多檔搭配前導工作坊，不同障別族群共享精采節目。

衛武營表示，在文化部支持下，曉劇場藝術總監鍾伯淵將原著中具有地方特性的對白，搭配著生動的華語、「宜蘭腔」台語、手語、偶戲等表現手法，並邀請聽障演員演出，以創新共融形式，打造溫暖純樸文學改編劇場，傳遞黃春明對親情和土地原鄉觀照。

《魚》描述一對貧窮家庭祖孫，孫子前往山下做木工學徒，返鄉帶回祖父囑咐、山上取之不易的魚，途中意外摔落壓扁引發衝突，魚象徵自尊、希望、親情，反映小人物面對挫折與困境的勇氣，曾在2019年登上英國愛丁堡藝穗節，感動西方觀眾。

《貓》描述鄉村走向現代化開發，老人家為保住家鄉水源，不惜犧牲性命，對掠奪者控訴，儘管面對命運百般無奈，但永遠表現淳樸韌性，衝突中有愛，淚中有笑，即使掙扎也要懷抱盼望。

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