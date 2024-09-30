衛武營10/12、13推曉劇場作品《魚．貓》

《魚》劇照。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心推動劇場文化平權及共融，將於10月12、13日推出曉劇場作品《魚．貓》，導演鍾伯淵改編國寶級小說家黃春明〈魚〉、〈溺死一隻老貓〉作品，邀請聽障及劇場演員共同演出，融合華語、台語、手語、偶戲等手法，呈現親情和土地之愛。

衛武營自成立以來致力打造文化平權友善場館，推出「大眼睛大耳朵計畫」，場館體驗導覽透過特製輔具和專業志工，引領聽障視障朋友認識場館，並陸續舉辦共融參與式活動，如「樹洞電音董茲董」音樂派對、大耳朵無聲電影放映專場，以及多檔搭配前導工作坊，不同障別族群共享精采節目，如蒂摩爾古薪舞集《Varhung~心事誰人知》手語版、普契尼歌劇《杜蘭朵》、周書毅x鄭志忠《阿忠與我》、雲門舞集鄭宗龍《霞》、《瘋迷24貝多芬》等超過20檔演出。

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衛武營表示，在文化部「無障礙閱讀推廣計畫」支持下，曉劇場藝術總監鍾伯淵將黃春明原著中具有地方特性的對白，搭配著生動飽含情緒的華語、「宜蘭腔」台語、手語、偶戲等表現手法，並邀請聽障演員一同演出，而手語成為音樂與戲劇本身一環，以創新共融形式，打造溫暖純樸文學改編劇場，忠實傳遞原著小說家黃春明對親情和土地原鄉觀照，一票入手同時觀賞兩部大師文學改編劇場作品，單一票價600元超值優惠。

《魚》劇照。（衛武營提供）

《魚》描述一對貧窮家庭祖孫，孫子前往山下做木工學徒，返鄉帶回祖父囑咐、山上取之不易的魚，途中意外摔落壓扁引發衝突，魚象徵自尊、希望更牽引親情，反映小人物面對挫折與困境的勇氣，曾在2019年登上英國愛丁堡藝穗節舞台，跨越文化感動許多西方觀眾。

《貓》劇照。（衛武營提供）

《貓》描述鄉村走向現代化開發，原本豐饒故鄉出現接踵而來交通建設，或剷除全村命脈「清泉井」改建為游泳池，老人家為保住家鄉水源，不惜犧牲性命，做出對掠奪者的控訴，儘管面對命運百般無奈，但永遠表現純樸韌性，再艱苦的人對生活也有美好渴望，衝突中有愛、淚中有笑，即使掙扎也要懷抱盼望。

《貓》劇照。（衛武營提供）

曉劇場成立於2006年，歷年創作如《燕子》、《穢土天堂三部曲》、《焦土》等作品，涵括社會議題面向，以及改編張曼娟、黃春明、三島由紀夫、宮部美幸等文學大師的文學改編系列，目前駐地萬華糖廍文化園區營運「萬座曉劇場」，以「創新、共融與永續」三大面向，豐富多元表演藝術生態，至今舉辦6屆艋舺國際舞蹈節，已成為台灣民間發起的表演藝術重要國際交流平台。

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