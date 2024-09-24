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葡萄牙80歲國寶鋼琴家皮耶絲重返台灣 10/3衛武營演出
葡萄牙國寶鋼琴家皮耶絲將於10/3於衛武營音樂廳演出。（Classical FM97.7 古典音樂台提供）
〔記者王榮祥／高雄報導〕80歲的葡萄牙國寶鋼琴家皮耶絲，2022年底初次來台時一票難求、掀起「阿嬤炫風」，10月3日晚重返台灣、在高雄衛武營音樂廳演出；市長陳其邁形容這場演出是樂壇傳奇、感動再臨，看一場，少一場，請大家把握機會，感受皮耶絲以一生淬練，所詮釋出感動靈魂的滋味。
陳其邁說，皮耶絲雖是從年輕時就獲獎無數的大師，卻非常謙遜，她說:「我們是在一個空間分享音樂，只是剛好我在舞台上。我不是大師，我只是瑪麗亞，大家的阿嬤。」
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最讓樂迷印象深刻的還有1998年的一場音樂會，皮耶絲聽到樂團協奏第一個音，才發現自己準備的是另一首協奏曲！當場露出懊惱的神情；指揮卻非常輕描淡寫地說：「你知道怎麼彈的。加油！」，皮耶絲憑著驚人記憶力，將毫無準備的曲目，演奏得流暢完美。
陳其邁表示，皮耶絲相信音樂是關於人類靈魂最深層的表達，也深信在藝術的世界裡，聽眾與演奏家沒有階級之分，因此她的演出，只要聽過一次就難以忘懷。這次皮耶絲將於10月3日重返高雄，歡迎大家把握機會，享受以皮耶絲以一生淬練，所詮釋出感動靈魂的滋味。
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