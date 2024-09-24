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【藝術文化】衛武營管風琴VR解密計畫 9月底前進校園

2024/09/24 05:30

【藝術文化】衛武營管風琴VR解密計畫 9月底前進校園衛武營首推「衛武營管風琴VR解密」計畫。
（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營以全國唯一葡萄園式音樂廳及9085支音管的亞洲最大管風琴聞名，今年配合文化部「藝文場館科藝創新計畫」，首度推出「衛武營管風琴VR解密」計畫，9月底將前進美濃、六龜、內門及燕巢區等9所偏鄉國中小學，以及美濃區一處社區樂齡中心，學童與長輩穿戴VR裝置，彷彿置身衛武營音樂廳聆聽管風琴演奏，透過360度空間掃描技術，一窺鮮少曝光的管風琴儲風室，從虛擬世界中探索國際級劇院。衛武營表示，此計畫3年內將逐步擴大至南台灣校園。

學童穿戴VR裝置360度一窺鮮少曝光的衛武營管風琴儲風室。 （記者陳文嬋攝）學童穿戴VR裝置360度一窺鮮少曝光的衛武營管風琴儲風室。 （記者陳文嬋攝）

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營管風琴由德國百年大廠Johannes Klais Orgelbau量身打造，搭配徐亞英和建築團隊對衛武營音樂廳精心規畫的聲學設計，世界級音樂家們在此用音樂創造出許多輝煌時刻。管風琴恢弘壯麗的音色，來自其背後精密繁複的結構和組件，「衛武營管風琴VR解密」計畫讓民眾透過科技深入認識管風琴，並一窺隱身於建物內的密室空間，讓因時空距離限制而無法來到衛武營的學童和長輩，無論身在何處，戴上裝置後，彷彿瞬間移動，身歷其境體驗衛武營葡萄園式音樂廳以及獨一無二的管風琴。

管風琴家劉信宏也詳盡介紹衛武營管風琴構造，除了一般觀眾常見分別矗立音樂廳兩側主管風琴、回聲管風琴及管風琴移動式演奏台外，還深入堪稱管風琴心臟的儲風室內，解說管風琴發聲構造和複雜機械構件，再以樂曲演奏示範，讓民眾感受樂器之王的震撼力。

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