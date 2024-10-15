【藝術文化】國家工藝成就獎揭曉 編染藝師陳景林獲殊榮

第18屆「國家工藝成就獎」得主揭曉，由深耕天然染織領域40年的陳景林獲得。（國立台灣工藝中心提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立台灣工藝研究發展中心主辦「國家工藝成就獎」，今年第18屆得主揭曉，由深耕天然染織領域40年的陳景林藝師獲得，評審們一致肯定陳景林在纖維編織及染色工藝的創作、研究、技藝傳承推廣的成就與貢獻。工藝中心表示，今年有34位資深工藝師參選，經9位評審審查，一致決議由陳景林獲得今年的「國家工藝成就獎」。

現年68歲的陳景林，1973年自台師大美術系畢業，即拜婁經緯為師，展開40年纖維染織藝術領域的研究與創作，不僅傳統染織技法嫻熟，且勇於創新，初期創作為織錦畫、浮雕與立雕式纖維藝術，後期則投入天然染料研究，多元的染纈技藝交織運用，以針代筆、以藍彩接替墨色，在山水景象恣意浸染中，顯現台灣在地特色。

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工藝中心指出，陳景林也致力天然染色與天然纖維材質的田野調查及研究，出版多本重要著作，其中與馬毓秀合著《大地之華：臺灣天然染色事典》，系統性介紹台灣90多種本土染料的色彩運用，堪稱台灣天然染色發展與應用的領航者。此外，他還到各地推廣區域性特色天然染色相關課程，推動在地社區工藝發展、培育台灣工藝天然染色人才。

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