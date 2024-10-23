【藝術文化】2024鬧熱關渡節週六登場 坔坔藝術計畫號召社區參與

徐祥庭將邀請關渡國中學生以回收媒材創作《泥灘眾生》，踩街遊行演員上的服裝亦是以回收媒材製造。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人台北市關渡文化藝術基金會舉辦的「2024鬧熱關渡節」將於10月26日在關渡棧橋碼頭水岸公園登場。今年除了「森林市集」、「踩街遊行」、「社區匯演」、「北藝大藝陣」等活動，亦由鍾永豐擔任策展人，邀請10組關渡藝術家，圍繞「濕地」概念，與在地學校、社區居民、機關團體等共同參與「坔坔」藝術計畫，將於10月27日至114年2月17日在關渡宮、關渡國中等地展出。

鄭晴心與關渡醫院志工透過餐桌與食物分享彼此生命故事的《與藕相連》。（記者董柏廷攝）

主單位表示，「坔坔」號召關渡地區的藝術家、學校以及鄰里居民，展開包含生態、社區，人文歷史等面向的探查，以創作思考人和自然如何對話，並轉化成藝術創作，讓社區參與者都有機會成為創造主體，重新認識所處的生態環境。其中包括鍾永豐、李承宗、孫紹庭為自然公園志工製作的新曲〈化身〉將邀集志工演唱，以及韓淑華與多寶藝術學堂取材濕地的繪畫創作、鄭晴心與關渡醫院志工透過餐桌分享彼此生命故事的《與藕相連》、徐祥庭邀請關渡國中學生以回收媒材創作的《泥灘眾生》，此外還有王怡湘偕同關渡里舞蹈班媽媽們、城市科大演藝事業系學生和500名踩街民眾，共創《Home and Away 再見候鳥飛》的舞動表現模式，以及陳有德透過收集濕地周遭聲音創作的《蛙鳴—尋找濕地的愛情》聲音裝置等，讓關渡除了文化觀光之餘，也展現出更多元的藝術風貌。活動詳詢關渡文化藝術基金會官方臉書。

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