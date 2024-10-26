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【藝週末．藝週推薦音樂會】雋永動人的青春戀歌─許石與楊三郎作品音樂會

2024/10/26 05:30

許石（右）與楊三郎引領了二戰後台灣歌謠的風潮。（北市國提供）許石（右）與楊三郎引領了二戰後台灣歌謠的風潮。（北市國提供）

文．攝影／記者凌美雪

今年是許石（1919-1980）與楊三郎（1919-1989）冥誕105週年，在許石兒子許朝欽與知名老歌推手劉國煒的推動與策畫下，台北市立國樂團特別推出許石與楊三郎作品音樂會，帶人回味永不褪色的「青春戀歌」。

活在當下何其有幸！我們不只還能在原唱者的歌聲裡聽一個懷舊，在國樂團的演奏裡，更牽動一個時代憂歡情愁的千絲萬縷。

在國立傳統藝術中心台灣音樂館的資料庫裡，許石與楊三郎被歸類為「通俗歌曲作曲家」，是二戰後台灣首批最重要的流行音樂創作者。許石與楊三郎都出生於1919年，也都大約18歲時，先後赴日學習音樂與創作，類似的成長經驗使兩人成為好友，後來許石娶了楊三郎的外甥女，因此，還多了親戚關係。兩人最大的共同點，就是為台灣留下豐富的音樂文化資產，許多膾炙人口的歌曲，傳唱數十年仍讓不同時代的人深深感動。

讓國樂與台灣本土文化 有更深連結

談到把台灣老歌帶進交響樂與國樂團的歷程，劉國煒說，因為自己在寫文夏自傳時，聽聞許石曾帶文夏到恆春採集歌謠，他們是最早跟陳達採譜的人，為進一步求證，劉國煒輾轉與許石住在美國的兒子許朝欽取得聯繫；後來，劉國煒問許朝欽，對於爸爸的音樂有什麼願望？許朝欽提到交響樂團，於是，有了2015、16年的「許石與楊三郎 懷念台灣歌謠交響詩」，讓上個世紀50年代的台灣歌謠，在這個世紀展現更磅礡動人的面貌。

劉國煒致力保存推廣台灣早期流行音樂文化，被譽為「老歌推手」。（記者凌美雪攝）劉國煒致力保存推廣台灣早期流行音樂文化，被譽為「老歌推手」。（記者凌美雪攝）

「之後也想過，如果有機會，想跟國樂團合作。」劉國煒說，許石與楊三郎的年代，流行歌曲的樂團編制偏向爵士樂，可能是8到16個樂手。但其實兩位音樂家的創作，有許多是傳統小調或民謠，配上國樂很合適，比如二胡、笛子這些配器，這與交響樂應該會有很大的不同，今年適逢許石與楊三郎冥誕105歲，所以就促成了此次的「青春戀歌 許石與楊三郎作品音樂會」。

對此，台北市立國樂團團長鄭立彬說，一直以來，樂團都希望能讓國樂跟台灣本土文化有更深的連結，許石與楊三郎是台灣戰後第1代最具代表性的台語歌曲創作者，他們留下的多部作品至今仍被傳唱，「最為人稱道及敬佩的是，他們所創作的歌曲除取材自人生實際體驗外，也與台灣這塊土地緊密結合，在當時的社會氛圍來說更顯可貴。」此次音樂會，除向這兩位作曲大師致敬外，也展現國樂在台灣這塊土地永續深耕的目標與期許。

台北市立國樂團希望讓國樂跟台灣本土文化有更深的連結。（北市國提供）台北市立國樂團希望讓國樂跟台灣本土文化有更深的連結。（北市國提供）「青春戀歌 許石與楊三郎作品音樂會」指揮詹秉翔。（北市國提供）「青春戀歌 許石與楊三郎作品音樂會」指揮詹秉翔。（北市國提供）

這次不找原唱 下次沒機會了

至於國樂團將如何呈現兩位作曲家的作品精神？指揮詹秉翔說，樂團提供給編曲者們早期音檔、手稿、或以前演出過的實況（包括一般流行樂隊的，也有跟管樂團合作的），編曲者聽完之後，再從國樂器的特色出發，編寫成國樂團版本，「有趣的地方在於，這些都是經典老歌，現在聽來可能風格比較復古，但編曲的用意並不只是把它編成原本那個時代的樣子，而是以現時國樂團的聲響，並考量當時音樂的精神與元素，做出融合。」

更重要的是，找誰來唱？劉國煒坦言，「今年2024，這次不找原唱來唱，下次恐怕沒機會了。」這次4位歌手都是曾在許石門下或受過楊三郎提攜，尤其紀露霞，雖不是楊三郎的學生，楊三郎卻常把自己的創作直接交給紀露霞唱，且完全信任紀露霞的詮釋。林秀珠則是許石的得意門生，她說，台灣歌謠的特色就是歌詞優美，寫起來好像都是簡單的話語，但意境深遠，常常自己唱了都痛哭好幾回。

但當歲月變成數字，也就迴避不了現實。除70歲的高義泰之外，其他3位都已超過80歲，88歲的紀露霞更曾因體力問題考慮婉拒，劉國煒說：「紀老師求好心切，怕年紀太大會中氣不足。」但再沒有比邀請原唱者來更「原汁原味」的了，因此，由4位歌手輪流登場，確保有最完美的呈現。

這讓人想起89歲的歌仔戲國寶廖瓊枝，10餘年前決定封箱，但在戲迷深切期盼下，偶爾「不封聲」開口唱幾句，就讓樂迷感動不已，因為有些聲音，就是無可取代。

◆「青春戀歌─許石與楊三郎作品音樂會」11月9、10日在台北市中山堂舉辦，購票詳詢OPENTIX。

兩位作曲家小檔案

許石（1919～1980）

許石生於台南，18歲赴東京日本歌謠學院研習理論作曲、聲樂與演歌，畢業後曾在東京紅風車劇座和東寶歌舞團擔任專屬歌手。1946年返台後，曾於學校教書，後成立「許石音樂研究社」，是戰後投身民歌採集的先行者之一，1949年曾帶著當時還是高中生的文夏到恆春採集，並記錄了陳達演唱的〈思想起〉等曲調，邀請當時的文人與作詞家如許丙丁等，將採集到的素材重新編曲，同時陸續舉辦台灣鄉土音樂發表會。

許石不僅擁有創作才華，大部分自創曲也都自己親自演唱發表。（許朝欽提供）許石不僅擁有創作才華，大部分自創曲也都自己親自演唱發表。（許朝欽提供）

此外，許石也在坊間教授歌唱，包括劉福助、高義泰、林秀珠、長青、李雅芳等，都曾是他的學生。許石不但要求學生要能看懂五線譜，同時需學習各種技巧讓歌聲更自然地流露感情，未達要求之前，不能演唱他的創作。

許石創作力旺盛，寫過近百首歌曲，1946年首次發表的〈南都之夜〉即風靡全台。1952年起，自己成立唱片公司，製作的唱片從台灣童謠、民謠、台灣鄉土音樂發表會的實況錄音，到他自己創作、編曲、指揮與演唱的歌曲等。1959年起，舉辦過10、20、30週年作品發表會。

代表作如〈安平追想曲〉、〈南都之夜〉、〈鑼聲若響〉、〈夜半路燈〉、〈初戀日記〉、〈風雨夜曲〉、〈酒家女〉、〈漂亮你一人〉、〈思情怨（三聲無奈）〉、〈青春的輪船〉、〈回來安平港〉等。許石還曾於1964年創作《台灣鄉土交響曲》，編制涵蓋中西樂器，是台灣嘗試融合傳統與西方音樂素材的先驅之一。

除台灣歌謠之外，許石也曾仿德弗札克的《新世界》精神，於1964年創作《台灣鄉土交響曲》。（許朝欽提供）除台灣歌謠之外，許石也曾仿德弗札克的《新世界》精神，於1964年創作《台灣鄉土交響曲》。（許朝欽提供）

楊三郎（1919～1989）

楊三郎出生於台北永和，本名楊我成，小時曾擔任學校軍樂隊的小喇叭手，中學畢業後在一家舞廳當電梯服務員，獲當時在台日人賞識，推薦他於1937年赴日在音樂家清水茂雄門下，接受正統音樂教育與理論作曲等，並以「三郎」為藝名在樂團工讀。

1940年以後，楊三郎離開日本，並因二戰被迫流連於中國各地當樂師；1945年返台後，於台灣廣播電台表演，此時期寫出膾炙人口的台灣歌謠〈望你早歸〉，反映出因戰亂而被迫流離的情懷。1947年組小型樂團在台北賣唱；1952年與樂師好友組成「黑貓歌舞團」，展開台灣早期歌舞團的燦爛時代。1965年後，因電視逐漸普遍，加上主打脫衣秀的黃色歌舞團盛行，導致正派的「黑貓歌舞團」負債熄燈。

但楊三郎仍持續創作、演出，並與周添旺（作詞）合作多首經典歌謠，直到1971年在桃園開設農牧場，過著半隱居生活。楊三郎代表作包括〈望你早歸〉、〈苦戀歌〉、〈秋風夜雨〉、〈思念故鄉〉、〈春風歌聲〉、〈臺北上午零時〉、〈孤戀花〉、〈港都夜雨〉、〈秋怨〉等。

〈望你早歸〉手稿。（許朝欽提供）〈望你早歸〉手稿。（許朝欽提供）楊三郎（右）的關門弟子紀利男在日本獲獎後，歡喜與楊三郎分享榮耀。（上官萍提供）楊三郎（右）的關門弟子紀利男在日本獲獎後，歡喜與楊三郎分享榮耀。（上官萍提供）

4位歌手小檔案

此次音樂會曲目共18首，由北市國演奏李和莆的〈南瀛傳說安平南都〉開場，緊接著4位歌手於上、下半場各演唱2首許石或楊三郎的歌曲。最後壓軸合唱〈南都之夜〉，此曲原名〈新台灣建設歌〉，許石作曲，薛光華填詞，最早發表於1946年，表達對戰後台灣的期許，但似乎因樂以載道不受歡迎；後由鄭志峯改寫歌詞，「我愛我的妹妹啊」開頭的男女追愛心聲，結果成為戰後最流行的歌曲之一，電影《海角七號》中的茂伯還曾拿月琴吟唱，可見青春戀歌歷久不衰的魅力。

紀露霞（1936-）

曾獲2017年第28屆金曲獎特別貢獻獎。

出生於台北，1955年開始於電台唱歌、主持，並為多項廣告配唱，1958年以〈黃昏嶺〉奠定在台灣歌謠界的地位，有「國寶歌后」美譽。身為楊三郎歌曲最佳代言人，紀露霞將演唱〈春風歌聲〉、〈台北上午零時〉、〈望你早歸〉、〈孤戀花〉等膾炙人口的名曲。

紀露霞紀露霞

林秀珠（1944-）

許石愛徒。

林秀珠年輕時為協助家計而加入許石歌舞歌唱團，在許石嚴格訓練下學習美聲歌唱技巧。1966年於中山堂發表許石作品〈三聲無奈〉造成熱潮，成為代表作。此次林秀珠還將以獨到的歌聲詮釋難度相當高的〈台南三景〉。

林秀珠是許石歌曲的最佳詮釋者。（林秀珠提供）林秀珠是許石歌曲的最佳詮釋者。（林秀珠提供）

劉福助（1940-）

詞曲創作兼歌手，獲譽「民謠歌王」。

從小愛唱歌、看歌仔戲，1959年被許石相中邀請參與全台巡迴演出，開啟歌唱生涯。1968年以台語歌〈安童哥買菜〉走紅。1998年發行《台灣人的願望》專輯，是用心保存台灣之美的國寶級歌手。這次將重現〈港都夜雨〉、〈安平追想曲〉等歌曲。

歌聲與許石很像的劉福助，也是許石得意門生之一。（劉福助提供）歌聲與許石很像的劉福助，也是許石得意門生之一。（劉福助提供）

高義泰（1955-）

70年代華視基本歌星。

10歲演唱布袋戲歌曲〈萬里尋媽咪〉成名，俊秀外表加上動感舞蹈，擄獲不少歌迷的心。此次將演唱的曲目中最特別的〈夜半路燈〉，就是許石與妻子談戀愛時，時常在台南火車站的路燈旁等待的心境。許石曾說，他是透過音樂呈現對台灣的觀察，其實也都是台灣人共同的經驗與回憶。

高義泰以俊秀外表加上動感舞蹈，擄獲不少歌迷的心。（高義泰提供）高義泰以俊秀外表加上動感舞蹈，擄獲不少歌迷的心。（高義泰提供）

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