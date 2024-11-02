【藝週末．藝週推薦表演】以舞蹈梳理身體歷史、看見生命故事─2024台灣舞蹈平台11月登場

TAI身體劇場《啪啪喀》。（Ken Wang攝）

文／千北人 圖片提供／衛武營國家藝術文化中心

「身體，是一部舞蹈史」，2024台灣舞蹈平台於11月2日至12月1日，在高雄衛武營國家藝術文化中心展開，邀請台灣及來自新加坡、韓國、寮國、法國、德國、英國的藝術家作品。除了現場展演，更透過舞蹈影像國際徵件與邀映，以「舞蹈，是一部身體史」為題與展演相互呼應，在公共空間、演講廳和高雄市電影館放映。

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台灣舞蹈平台從2016年起以雙年展形式在衛武營舉辦，至今已邁入第5屆。每屆邀請藝術家或專業製作人擔任策展人，希望創造一個無國界的永續交流平台，發掘台灣新興的當代舞蹈工作者，並加強舞者、藝術家、製作人、場館與觀眾之間的連結。今年由衛武營駐地藝術家周書毅續任策展人。

2024台灣舞蹈平台策展人、衛武營駐地藝術家周書毅。

藉舞蹈平台讓民眾理解舞蹈

衛武營藝術總監簡文彬指出，2016年首度舉辦舞蹈平台時，衛武營還沒有開館，舞蹈平台選在衛武營區的營舍舉辦，空間只適合小型的演出，剛好也讓中小型的舞團、甚至個人的舞蹈家有機會呈現作品；除了演出之外，也邀請國外的策展人來台灣交流，讓這些組織較小、資源較少的藝術家或是舞作，有機會被國際看見。後來歷屆的舞蹈平台，就延續以這樣的規模來舉辦。

像是2022年平台的邀演作品：蘇品文《少女須知》、王宇光×Danang Pamungkas《去你的島》，在平台呈現後獲得英國舞蹈機構The Place邀請，到英國駐村移地創作；《少女須知》更受邀在倫敦Dance Umbrella舞蹈節開幕週演出。

為什麼是「舞蹈」平台？簡文彬表示，舞蹈在所有表演藝術裡面，常被視為最難被接受，或最難被理解的，舞蹈不透過文字或聲音表達，而是透過肢體。但肢體每個人每天都在用，為何這些人動他們的身體就被稱作是舞蹈？到底藝術性在哪裡？

他說，傳統的舞蹈像探戈、芭蕾等，都比較有系統，有一定的身體動作的規則，但舞蹈發展到20世紀後半，這些規則似乎已經慢慢打破。現代舞有的從民族舞發展出來、有的從太極導引而來，再加上與街舞等次文化的交流，舞蹈的界線越來越模糊，一般民眾理解的困難度又更高，因此催生了這個舞蹈平台。

滯留島舞蹈劇場《In Factory》選粹。人．舞團《看不見的歸屬》。（Bernie Ng攝）布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》。（張家豪攝）

舞蹈一直記錄著人類的歷史

「每一屆我都有來！從觀眾、參與者、演出者，到擔任策展人。」周書毅表示，每屆舞蹈平台都有各自的主題，2016年「我們跳的，是誰的舞？」、2018年「亞洲製造？！」、2020年「相遇」、2022年「島嶼連結：身體上線」，希望本地觀眾或國際友人不只是看演出、認識藝術家，還可以從策展的核心問題中，探索藝術家們正在談論、好奇什麼議題，為何選擇這樣的音樂？去理解當中的文化脈絡。

微光製造《半島來跳舞》。（半島歌謠祭提供 ，邱家驊攝）

關於今年的策展主題「身體，是一部舞蹈史」，周書毅說，舞蹈一直都記錄著人類的歷史，它在生命的歷程中，不斷被創造出新的身體語言，刻畫出不同時代的印記。他小時候曾去高雄城市芭蕾舞團學芭蕾舞、也會去至德堂看很多知名舞團跳舞；那麼不同城市、不同國家的舞蹈家，他們的身體又經歷了哪些美學、生活經驗，去創造出自己的舞蹈語彙、身體語言？能不能梳理出他們的身體史？

林怡芳&喬斯林．科頓辛《半屏山》＋林怡芳《Party》是這次舞蹈平台唯一在廳院內戲劇院的演出。周書毅說，延續上一屆蘇品文的女性藝術家聲音，林怡芳是高雄出生的舞蹈工作者，離開台灣到法國跳舞將近30年，曾和台灣觀眾熟悉的瑪蒂德．莫尼葉（Mathilde Monnier）、克里斯汀．赫佐（Christian Rizzo）等歐陸編舞家合作。

林怡芳&喬斯林．科頓辛《半屏山》。

「我梳理高雄的舞蹈生態時發現，南方好多舞蹈家很早就出走，因為沒有好的發展，去能夠繼續前進的地方，怡芳就是。」周書毅說，獨舞《半屏山》是去年法國Montpellier Danse Festival的委託創作，她和視覺藝術家喬斯林．科頓辛合作，用中文訴說回憶，並將文字用光線投射，像是刺青一般遊走在舞者身體上，講述動人的生命故事；下半場《Party》去年在高雄公開海選舞者，來了200多人，最後選出37名表演者，有專業表演者也有素人，以費登奎斯技巧引導身體潛能，搭配英國搖滾女歌手PJ哈維的音樂，講述關於自由及心靈解放。

林怡芳《Party》。

德國編舞家揚．莫蒙的《舞者的奧德賽之旅》將在樹冠大廳東側露台世界首演。周書毅說，揚．莫蒙曾在碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場工作，同時也是希臘視覺幻象大師迪米特里．帕派約安努的簽約合作舞者，近幾年也和台灣FOCA福爾摩沙馬戲團一起創作，這次邀請他和6名來自台灣南部的舞者，一起探索他們的根源和為何跳舞的故事。

揚．莫蒙《舞者的奧德賽之旅》。

今年受邀演出作品各自精采

今年受邀到巴黎文化奧運台灣館演出、來自花蓮的TAI身體劇場也將在東側露台首演新作《啪啪喀》。周書毅解釋，「啪啪喀」在太魯閣族語中指的是動物的腳，也是形容腳步聲的詞彙，TAI的作品一直在發展「腳」的動作，編舞家瓦旦．督喜梳理出82種「腳譜」，成為一種訓練和表演的方法；從2018年開始，TAI每年舉辦「100公里俱樂部」，規畫從北花蓮走到南花蓮的路線，帶領著年輕的創作者與志願者步行約100公里，從交通工具返回到自身移動的身體感。

林燕卿《______途中》＋簡晶瀅& Issue PARK《夏娃與他》將在平時不對外開放、製作舞台布景用的繪景工廠演出。周書毅說，台灣首位英國國家舞蹈獎得主、出身高雄的舞蹈家簡晶瀅和韓國知名街舞舞者Issue PARK，2人都因為舞蹈離開自己的國家並旅居歐洲。這次邀請他們在衛武營駐紮3週，駐平台創作《夏娃與他》，從女性的角度，想像另一名男性的身分和自己的關係。

林燕卿《＿＿途中》。（Juan Carlos Arevalo攝）簡晶瀅 & Issue PARK《夏娃與他》。

曾是侯非胥．謝克特舞團創團成員、阿喀郎．汗舞團成員、出身高雄的自由藝術家林燕卿帶來獨舞《______途中》。周書毅說，這個作品是燕卿在西班牙完成的，探討自由、不自由，演出中大部分的時間她穿上連身的緊身衣，看不見她的樣子、身分、甚至性別，在她經歷這麼多的大舞台後，回溯自由的本身在哪裡。

來自寮國的編舞家奧萊．康詹拉，這次將帶來長達1.5小時的獨舞《圓》。周書毅表示，寮國沒有舞蹈學校，要訓練出一個當代舞者非常不容易，康詹拉在寮國出生、法國成長，在他身上可以很直接看見多元舞蹈背景的融合；這次他也與艸雨田舞蹈劇場合作，受邀在新竹的漁港旁住了1個月，新竹的風給了他很多靈感，《親密近地》是疫情期間，他在法國創作的3人舞蹈作品，講述人際關係的親密和疏離，這次將創作一個由台灣舞者詮釋的5人版本，同樣在繪景工廠演出。

奧萊．康詹拉《圓》。（VanHai攝）艸雨田舞蹈劇場《親密近地》。（黃仁男攝）

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